VIDEO: समंदर में धू-धू कर जली करोड़ों की लग्जरी सुपरयॉट, जहाज के डूबने का खौफनाक वीडियो वायरल
आग लगने के बाद सुपरयॉट समंदर में डूब गई (Photo : X)

स्पेन के मशहूर द्वीप इबिज़ा के पास एक बहुत बड़ी और महंगी यॉट (सुपरयॉट) में भयानक आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका और आखिरकार वह समंदर में डूब गई.

स्पेन के बचाव दल की तरफ से जारी किए गए एक दिल दहला देने वाले वीडियो में यह यॉट आग की लपटों में घिरी हुई दिख रही है. गहरे भूरे रंग के धुएं का एक बहुत बड़ा गुबार आसमान में उठता हुआ नज़र आ रहा है.

स्पेन की समुद्री बचाव एजेंसी, साल्वामेंटो मैरिटिमो (Salvamento Marítimo) ने बताया कि यॉट पर मौजूद चालक दल के सभी 7 सदस्यों को "सही-सलामत" बचा लिया गया है.

यह यॉट, जिसका नाम 'डा विंची' था, इबिज़ा के पास मौजूद एक छोटे द्वीप फोर्मेंतेरा से 7.3 मील (लगभग 11.7 किलोमीटर) दूर थी जब यह हादसा हुआ.

एजेंसी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में जानकारी दी: "CCS पाल्मा ने गार्डामार कॉन्सेप्सियन एरेनल और साल्वामार नाओस नाम के बचाव जहाजों को मौके पर भेजा, जिनमें फायरफाइटर्स भी मौजूद थे. चालक दल के 7 सदस्यों को नाओस जहाज द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया. आग पर काबू नहीं पाया जा सका और यॉट आखिरकार डूब गई. गार्डामार जहाज अभी भी इलाके में फैले मलबे की सफाई के लिए वहां मौजूद है."