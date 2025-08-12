India at Wushu in World Games 2025: चल रहे वर्ल्ड गेम्स 2025 में नमिता बत्रा ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह वुशू में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. नमिता ने महिला वुशू 52 किग्रा वर्ग के फाइनल में चीन की मेंग्यू चेन से 0-2 से हारकर रजत पदक अपने नाम किया. इससे पहले, नमिता ने फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया था. इससे पहले प्रतियोगिता में, पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में ऋषभ यादव ने कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए वर्ल्ड गेम्स का पहला व्यक्तिगत पदक हासिल किया था.

