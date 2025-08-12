India at Wushu in World Games 2025: चल रहे वर्ल्ड गेम्स 2025 में नमिता बत्रा ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह वुशू में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. नमिता ने महिला वुशू 52 किग्रा वर्ग के फाइनल में चीन की मेंग्यू चेन से 0-2 से हारकर रजत पदक अपने नाम किया. इससे पहले, नमिता ने फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया था. इससे पहले प्रतियोगिता में, पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में ऋषभ यादव ने कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए वर्ल्ड गेम्स का पहला व्यक्तिगत पदक हासिल किया था.

विश्व खेलों में वुशु में भारत के लिए पहली पदक विजेता बनीं नम्रता बत्रा

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)