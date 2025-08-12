Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM: नागालैंड राज्य लॉटरी ने 12 अगस्त 2025 को होने वाली डियर गूस मंगलवार साप्ताहिक लॉटरी के परिणाम घोषित कर दिए है. जिन खिलाड़ियों ने डियर गूस मंगलवार लॉटरी के टिकट खरीदे हैं, वे यहां लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से विजेताओं के नाम देख सकते हैं. इसके साथ ही, नागालैंड लॉटरी के प्रतिभागी ऑनलाइन भी लकी ड्रॉ के नतीजे जांच सकते हैं.

नागालैंड राज्य लॉटरी में डियर गूस के अलावा डियर पेलिकन, डियर इंडस, डियर द्वारका जैसी कई अन्य लॉटरी भी आयोजित की जाती हैं. लॉटरी प्रेमियों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने टिकटों के नतीजों को समय पर देख सकें और अपने विजेता होने का पता लगा सकें.

