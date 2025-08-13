America and India Relations: 'भारत के बीच संबंध अच्छे हैं', अमेरिकी प्रवक्ता ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बचाव किया

न्यूयॉर्क, 13 अगस्त : अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध "अच्छे" हैं. उन्होंने पाकिस्तान के प्रति वाशिंगटन की बढ़ती दिलचस्पी का बचाव किया और कहा कि एक ऐसा राष्ट्रपति होना, जो सभी से संवाद करता है, यह फायदेमंद है. विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस से मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर से संवाद भारत के साथ रिश्तों की कीमत पर हो रहा है, इस पर उन्होंने जवाब दिया, "दोनों देशों के साथ हमारे संबंध जैसे पहले थे, वैसे ही हैं, जो अच्छा है."

उन्होंने पाकिस्तान के प्रति डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति का बचाव करते हुए कहा, "ऐसा राष्ट्रपति होना फायदेमंद है जो सबको जानता हो और सभी से बात करता हो. यही तरीका है जिससे हम मतभेदों को दूर कर सकते हैं. इसलिए यह स्पष्ट है कि यहां के राजनयिक दोनों देशों के प्रति प्रतिबद्ध हैं." जब रिपोर्टर ने यह पूछा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर के बीच बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान को अधिक अमेरिकी सहायता और हथियारों की बिक्री में बढ़ोतरी की ओर ले जाएगी, तो टैमी ब्रूस ने इस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया. हालांकि, उन्होंने इस्लामाबाद में हुई अमेरिका-पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी वार्ता का जिक्र किया और कहा, "अमेरिका और पाकिस्तान ने आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के अपने साझा संकल्प की फिर से पुष्टि की." यह भी पढ़ें : US-Pakistan: आतंकवाद पर अमेरिका-पाकिस्तान की बातचीत, दोनों देशों ने आंतक के खिलाफ लड़ने की बात दोहराई

प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने आगे कहा, "दोनों पक्षों ने आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की. मुझे लगता है कि यह क्षेत्र और दुनिया के लिए अच्छा है." डोनाल्ड ट्रंप ने इसी साल जून में व्हाइट हाउस में असीम मुनीर के साथ एक लंच मीटिंग की मेजबानी की थी. उन्होंने कहा था, "वह मुनीर को युद्ध में न जाने और उसे समाप्त करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं."

पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर पिछले हफ्ते फिर अमेरिका गए थे. वह फ्लोरिडा के टैम्पा में आयोजित अमेरिका की सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के विदाई समारोह में शामिल हुए. मुनीर ने इस दौरान माइकल कुरिल्ला के उत्तराधिकारी एडमिरल ब्रैड कूपर का स्वागत किया था. सेंटकॉम मध्य और पश्चिम एशिया के अलावा पाकिस्तान को भी कवर करता है.

असीम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर चुके हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार यह दावा किया कि उसने मई में भारत-पाकिस्तान के संघर्ष को समाप्त करने में मध्यस्थता की. भारत इन दावों को खारिज कर चुका है. हालांकि, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर ने ट्रंप की बात दोहराई और अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की.