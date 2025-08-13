Where To Watch Dahi Handi 2025? मुंबई के मशहूर दही हांडी आयोजन यहां होते हैं

Dahi Handi in Mumbai

Where to Watch Mumbai’s Biggest Dahi Handi : मुंबई में दही हांडी का आयोजन हर साल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव, यानी जन्माष्टमी के अगले दिन बड़े ही जोश और उमंग के साथ मनाया जाता है. यह पर्व भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की उन लीलाओं की याद दिलाता है, जब वे अपने मित्रों के साथ मिलकर माखन और दही की मटकी फोड़ते थे, मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में यह सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि सामाजिक मेलजोल, खेल-कूद और सांस्कृतिक उत्सव का भी प्रतीक है. इस साल दही हांडी महोत्सव 16 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में गोविंदा मंडलियां मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर बांधी गई मटकी फोड़ने की कोशिश करेंगी. जगह-जगह बड़े-बड़े मंच, लाइव म्यूज़िक, डीजे, पारंपरिक नृत्य और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मौजूदगी इस उत्सव की रौनक को कई गुना बढ़ा देती है। पूरे शहर में एक ऊर्जा, उत्साह और “गोविंदा आला रे” की गूंज देखने-सुनने को मिलेगी, जिसे देखने के लिए स्थानीय निवासी ही नहीं, बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक भी उमड़ते हैं.

दही हांडी 2025 के मुख्य आयोजन स्थल मुंबई में:

घाटकोपर- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मंडल द्वारा आयोजित, ऊंची हांडी के लिए प्रसिद्ध.

वर्ली- संकल्प प्रतिष्ठान मंडल द्वारा उत्कृष्ट प्रतियोगिताएँ

लोअर परेल- जय जवान मित्र मंडल का आयोजन

बोरीवली और मगाठाणे प्रसिद्ध दही हांडी आयोजन क्षेत्र

संघर्ष प्रतिष्ठान के बड़े वार्षिक आयोजन

इन स्थानों पर लाखों रुपये के पुरस्कारों के साथ उत्सव मनाया जाता है और यहां बड़ी संख्या में गोविंदा मंडलियां हिस्सेदारी करती हैं. कार्यक्रम आमतौर पर जन्माष्टमी के अगले दिन यानी 16 अगस्त 2025 को दिन से शाम तक होते हैं. मुख्य कार्यक्रमों में ऊंची मानव पिरामिड बनाकर दही से भरी हांडी तोड़ने का रोमांच देखने को मिलता है, और साथ ही संगीत, नृत्य, और सेलिब्रिटी उपस्थिति भी होती है.

