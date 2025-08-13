Betting App Case: 1xBet सट्टेबाजी ऐप केस में ED ऑफिस पहुंचे पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ
ED ने सुरेश रैना को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है. (Photo : X)

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना बुधवार को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के ऑफिस पहुंचे. ED ने उन्हें 1xBet नाम के एक ऑनलाइन सट्टेबाजी (बेटिंग) ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था.

क्या है पूरा मामला?

ED आजकल 1xBet जैसे कई ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स की जांच कर रही है. इन ऐप्स पर आरोप है कि ये लोगों को धोखा देकर उनके पैसे हड़पते हैं और करोड़ों रुपये का टैक्स भी चोरी करते हैं. इसी जांच के दौरान सुरेश रैना का नाम सामने आया.

सूत्रों के मुताबिक, रैना ने इस ऐप के लिए कुछ प्रमोशनल वीडियो या विज्ञापन किए थे. ED अब यह जानना चाहती है कि इस प्रमोशन में उनकी क्या भूमिका थी और उन्हें इसके लिए पैसे कैसे मिले. इसी सिलसिले में उनका बयान PMLA (Prevention of Money Laundering Act) कानून के तहत दर्ज किया गया. यह कानून अवैध तरीके से कमाए गए पैसों के लेन-देन को रोकने के लिए बनाया गया है.

रैना पर कोई आरोप नहीं

यह जानना ज़रूरी है कि 38 वर्षीय सुरेश रैना पर अभी तक कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाया गया है. उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके. रैना भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के एक जाने-माने खिलाड़ी रहे हैं.

ED की यह कार्रवाई उन सभी सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक चेतावनी है जो जाने-अनजाने में ऐसे गैर-कानूनी ऐप्स को प्रमोट करते हैं. मामले की जांच अभी जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है.