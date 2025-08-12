Flipkart पर कब शुरू हो रही है Independence Day Sale 2025, कैसे उठाएं धमाकेदार ऑफर्स का फायदा? एक क्लिक में जानें सबकुछ

Photo- flipkart.com

Flipkart Independence Day Sale 2025: ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीनों के लिए खुशखबरी है. देश की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक फ्लिपकार्ट ने अपनी इंडिपेंडेंस डे सेल 2025 का ऐलान कर दिया है. यह सेल 13 अगस्त से शुरू होगी और 17 अगस्त तक चलेगी. पांच दिनों तक चलने वाला यह शॉपिंग फेस्टिवल इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम अप्लायंसेज, फर्नीचर, एक्सेसरीज और कई अन्य कैटेगरी में भारी छूट लेकर आ रहा है. इस बार की सेल में ग्राहकों को स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, होम और किचन प्रोडक्ट्स पर खास डिस्काउंट मिलेगा.

सैमसंग, मोटोरोला, वीवो, एचपी, आसुस और टीसीएल जैसी बड़ी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स पर कीमतें कम होंगी. कपड़ों में पारंपरिक, कैजुअल और फॉर्मल वियर पर भी खास ऑफर्स दिए जाएंगे.

बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स का उठाएं फायदा

फ्लिपकार्ट ने इस सेल में बैंक ऑफर्स भी जोड़े हैं. कैनरा बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा कैशबैक और एक्सचेंज बोनस का फायदा भी उठाया जा सकता है. फ्लिपकार्ट प्लस और वीआईपी मेंबर्स को अर्ली एक्सेस का मौका मिलेगा, जिससे वे बाकी लोगों से पहले बेस्ट डील्स पकड़ सकेंगे.

किस-किस पर मिलेगी बड़ी छूट?

इलेक्ट्रॉनिक्स: सैमसंग, मोटोरोला, वीवो, आसुस, एचपी, टीसीएल के स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी.

फैशन: इंडियन और वेस्टर्न वियर, बच्चों के कपड़े, शर्ट, टी-शर्ट, पैंट, ज्वेलरी, घड़ियां, सनग्लासेस.

होम और किचन: सोफा, बेड, मैट्रेस, स्टोरेज शेल्फ, डाइनिंग टेबल, किचन अप्लायंसेज, होम डेकोर आइटम्स.

पर्सनल केयर: हेयर ऑयल, शैंपू, स्किनकेयर, सनस्क्रीन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स.

ऑटोमोटिव एक्सेसरीज: कार वॉश मशीन, हेलमेट, स्प्रे गन, होज़ पाइप और अन्य जरूरी सामान.

क्यों है खास यह सेल?

इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हर साल फ्लिपकार्ट बड़ी सेल लाता है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि इसे "फ्रीडम सेल 2025" के तौर पर भी प्रमोट किया जा रहा है. यानी यह सेल हाल ही में खत्म हुए ऑफर्स का एक्सटेंशन भी हो सकती है.

तो अगर आप नया फोन लेने का सोच रहे हैं, लैपटॉप अपग्रेड करना है, घर के लिए नया फर्नीचर चाहिए या फिर फेस्टिव सीजन के लिए कपड़े खरीदने हैं, तो 13 से 17 अगस्त के बीच फ्लिपकार्ट पर नजर जरूर रखें.