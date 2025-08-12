Pakistan National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान तीसरे वनडे 2025 में पाकिस्तान कप्तान मोहम्मद रिज़वान के फैसलों की एक अजीबोगरीब श्रृंखला देखने को मिली. उन्होंने पारी के पहले 11 ओवरों के भीतर ही दोनों डीआरएस गंवा दिए, जो क्रिकेट में बेहद दुर्लभ है. अब पाकिस्तान को पूरी पारी बिना रिव्यू के ही फील्डिंग करनी पड़ी. पहली अपील में हसन अली की गेंद पर एविन लुईस पैड पर लगे और पाकिस्तान ने रिव्यू ले लिया. रिप्ले में साफ दिखा कि बल्ले का हल्का सा अंदरूनी किनारा था. दूसरी अपील में हुसैन तलात की गेंद पिच से हल्की सी सीम होकर लुईस के पास गई और रिज़वान को लगा कि उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी है. रिप्ले में पता चला कि यह बल्ला पैड से टकराने की आवाज़ थी. दोनों रिव्यू आसानी से बचाए जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान में देखकर फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रिया दी.

मोहम्मद रिज़वान ने गंवाए दोनों रिव्यू

देखें फैंस का रिएक्शन

