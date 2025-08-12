Pakistan National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard: वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान तीसरे वनडे 2025 में पाकिस्तान कप्तान मोहम्मद रिज़वान के फैसलों की एक अजीबोगरीब श्रृंखला देखने को मिली. उन्होंने पारी के पहले 11 ओवरों के भीतर ही दोनों डीआरएस गंवा दिए, जो क्रिकेट में बेहद दुर्लभ है. अब पाकिस्तान को पूरी पारी बिना रिव्यू के ही फील्डिंग करनी पड़ी. पहली अपील में हसन अली की गेंद पर एविन लुईस पैड पर लगे और पाकिस्तान ने रिव्यू ले लिया. रिप्ले में साफ दिखा कि बल्ले का हल्का सा अंदरूनी किनारा था. दूसरी अपील में हुसैन तलात की गेंद पिच से हल्की सी सीम होकर लुईस के पास गई और रिज़वान को लगा कि उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी है. रिप्ले में पता चला कि यह बल्ला पैड से टकराने की आवाज़ थी. दोनों रिव्यू आसानी से बचाए जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान में देखकर फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रिया दी.
मोहम्मद रिज़वान ने गंवाए दोनों रिव्यू
3rd ODI: Pakistan lost all their reviews within the first 12 overs. West Indies are 42/1 after 12 overs.#PAKvWI pic.twitter.com/iTgkYJ7hdd
— CricFollow (@CricFollow56) August 12, 2025
देखें फैंस का रिएक्शन
Great captaincy by Rizwan! Pakistan lost all reviews by the 11th over.#WIvPAK
— Owais ali shah 🇵🇰 (@owaisalishah_12) August 12, 2025
Shocking review by captain Mohammad Rizwan! Pakistan have wasted both reviews and still more than 39 overs to go! Poor judgement on part of the captain. #WIvPAK #PakistanCricket
— Rizwan Ali (@joji_39) August 12, 2025
10.2 overs and Pakistan have burnt all their reviews 😭#WIvsPAK
— nomsa moyo (@moyo35003) August 12, 2025
Well at least Pakistan cant embarrass itself with further reviews now... #WIvPak
— Innocent Bystander (@InnoBystander) August 12, 2025
Both reviews have been burned by Pakistan within 11 overs.
Can't blame Rizwan for the second one honestly.
— Behram Qazi 🇵🇰 🇨🇦 (@DeafMango) August 12, 2025
