Bangladesh National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 29 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने बांग्लादेश को 16 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. वेस्टइंडीज बनाम बांगलादेश के बीच पहले मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण मैच की आखिरी गेंद थी, जहां बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने गेंद को छह रन के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया, लेकिन फिर भी उन्हें आउट करार दिया गया. आखिरी गेंद पर बांग्लादेश को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे, जिसे रोमारियो शेफर्ड फेंक रहे थे. पूरी गेंद मिलने पर तस्कीन अहमद ने क्रीज के काफी अंदर जाकर मिडविकेट के ऊपर से जोरदार शॉट खेला और गेंद सीधे दर्शकों के बीच चली गई. हालांकि, बाद में पता चला कि शॉट खेलते समय तस्कीन अहमद का पैर स्टंप्स को छू गया था और बेल्स उखड़ गई थीं. इसलिए, खिलाड़ी को हिट-विकेट आउट घोषित कर दिया गया और वेस्टइंडीज ने यह मैच 16 रनों से जीत लिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा हैं.

