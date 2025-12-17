India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 4th T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज यानी 17 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में खेला जाएगा. तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को सात विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब चौथे टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में बराबरी करना चाहेगी. जबकि, टीम इंडिया सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) करते नजर आएंगे. लखनऊ में कोहरे के कारण टॉस में देरी हो रहा हैं. अब 7:30 बजे निरीक्षण होगा. इस बीच लखनऊ में चौथे टी20 के शुरू होने से ठीक पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. ओपनर शुभमन गिल पैरों में चोट की वजह से चौथे टी20 से बाहर हो गए हैं.

India vice-captain Shubman Gill has been ruled out of the Lucknow T20I vs South Africa due to a foot injury 🤕#ShubmanGill #INDvSAhttps://t.co/p412qKnOLC — India Today Sports (@ITGDsports) December 17, 2025

