Monkey Attack: कुर्सी पर बैठी बुजुर्ग पर बंदरों ने किया हमला, महिला हुई घायल, बहादुरगढ़ के लोगों में फैला डर: VIDEO

Elderly woman attacked by monkeys (Credit-@Khushi75758998)

Monkey Attack: बहादुरगढ़ (Bahadurgarh) के बत्रा कॉलोनी इलाके में बंदरों के बढ़ते आतंक ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. घर के बाहर बैठकर धूप ले रही एक बुजुर्ग महिला पर बंदरों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.घटना 26 दिसंबर की दोपहर की बताई जा रही है. पीड़िता संतोष जो अमरनाथ बत्रा की पत्नी हैं, कुर्सी पर बैठी थीं. इसी दौरान गली से गुजर रहे बंदरों के झुंड ने महिला को देखा और कुछ ही पलों में तीन-चार बंदर उन पर झपट पड़े. इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो (CCTV Video) अब सामने आया है.

इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

बंदरों ने किया हमला

बुजुर्ग को किया घायल

बंदरों ने महिला के सिर (Head), हाथों (Hands) और शरीर के अन्य हिस्सों पर कई जगह काट लिया. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग घबरा गए और मौके पर दौड़े चले आए.

हॉस्पिटल में महिला का हुआ इलाज

स्थानीय लोगों ने किसी तरह शोर मचाकर बंदरों को वहां से भगाया. इसके बाद परिजन तुरंत घायल महिला को हॉस्पिटल (Hospital) लेकर पहुंचे. डॉक्टरों के अनुसार महिला की हालत अब स्थिर (Stable) है, लेकिन घटना के बाद से वह मानसिक रूप से काफी डरी हुई हैं.

लोगों ने की कार्रवाई की मांग

वार्ड नंबर-15 (Ward No.15) के पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र राठी ने कहा कि इलाके में बंदरों की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, लेकिन नगर परिषद (Municipal Council) इस पर नियंत्रण करने में नाकाम साबित हो रही है.स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द ठोस कदम (Strict Action) उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से लोगों को बचाया जा सके.