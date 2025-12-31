What Is Nushrat Bharucha's Religion: नुसरत भरूचा का धर्म क्या है? उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर इंटरनेट पर उठा सवाल

नुसरत भरूचा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

What Is Nushrat Bharucha's Religion: बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) का हाल ही में उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा करती नजर आई. नुसरत भरूचा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया हैं. इसके बाद एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ है, जिसने धार्मिक और सामाजिक रूप से चर्चा का विषय बना दिया है. इंटरनेट पर फैल रहे वीडियो में नुसरत भरूचा को महाकाल मंदिर स्थित भगवान शिव के दर्शन और पूजा करते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान नुसरत भरूचा ने देवी-देवताओं के सामने चंदन भी लगाया, जिसकी प्रतिक्रिया कुछ मौलानाओं और धर्मगुरुओं ने तीखी दी है. बरेली के एक मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने नुसरत भरूचा की इस पूजा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने मंदिर में पूजा की, जो उनके मुताबिक “गुनाह” है और अब उन्हें कलमा पढ़ना चाहिए. यह भी पढ़ें: Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda की वेडिंग डेट और वेन्यू का हुआ खुलासा? जानें कपल की शादी को लेकर आ रही खबरों का आखिर क्या है सच?

नुसरत भरूचा की यह धार्मिक यात्रा और उसके वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर धार्मिक पहचान और धर्म की स्वतंत्रता को लेकर बहस तेज हो गई है. कुछ लोगों ने नुसरत भरूचा की पूजा को बाहुगायत धार्मिक स्वीकृति के रूप में सराहा है, जबकि कुछ ने आलोचना की है.

यह घटना इसीलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि नुसरत भरूचा अक्सर अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर जाती दिखाई देती हैं. चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च. और नुसरत भरूचा अपनी व्यक्तिगत आस्था को खुलकर दर्शाती हैं.

बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा के धर्म को लेकर इंटरनेट पर बहस और सर्च ट्रेंड बढ़ गया है. इंटरनेट के मुताबिक, नुसरत भरूचा का संबंध दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय से है. इंटरनेट पर उपलब्ध प्रोफाइल्स और रिपोर्ट्स के अनुसार नुसरत भरूचा का जन्म मुंबई में एक बोहरा मुस्लिम परिवार में हुआ है. दाऊदी बोहरा समुदाय इस्लाम के शिया इस्माइली संप्रदाय से जुड़ा संगठनात्मक व सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समुदाय है.

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में इस बात पर भी चर्चा की गई है कि नुसरत भरूचा अपने धार्मिक बैकग्राउंड का सम्मान करती हैं, वहीं वे अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर जाकर आस्था को व्यक्तिगत और व्यापक दृष्टिकोण से देखने की बात रखती रही हैं. सोशल मीडिया पर यह विषय इसलिए चर्चा में है क्योंकि फैंस उनके धार्मिक पहचान, पारिवारिक पृष्ठभूमि और निजी जीवन के बारे में जानने को उत्सुक दिखाई दे रहे हैं.

बोहरा मुस्लिम कौन हैं?

बोहरा मुस्लिम इस्लाम के शिया इस्माइली संप्रदाय से जुड़े एक समुदाय हैं, जिन्हें आमतौर पर दाऊदी बोहरा” कहा जाता है. इनकी प्रमुख आबादी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और दुनिया के कई देशों (यमन, अफ्रीका, मध्य-पूर्व) में पाई जाती है.

बोहरा शब्द कहाँ से आया?

“Bohra/Bohri” शब्द का मूल अर्थ व्यापारी या कारोबारी माना जाता है. ऐतिहासिक रूप से यह समुदाय व्यापार और कारोबार से जुड़ा रहा है, इसलिए इन्हें यह नाम मिला.