India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके आखिरी दिन का खेल 14 अक्टूबर (मंगलवार) को खेला जा रहा हैं. 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के लिए केएल राहुल ने 102 बॉल में अपना 20 अर्धशतक जड़ा हैं. खबर लिखें जानें तक भारत का स्कोर 120-3 (35.1 ओवर) था.

केएल राहुल ने जड़ा अर्धशतक

