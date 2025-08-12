Gyulai Istvan Hungarian Athletics Grand Prix 2025: एशियाई खेलों में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन भारतीय लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने ग्युलाई इस्तवान हंगेरियन एथलेटिक्स ग्रां प्री में 3000 मीटर स्पर्धा में एक उपलब्धि हासिल की. गुलवीर ने 7:34.49 मिनट का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड बनाया. इसके बावजूद, वह दौड़ में पाँचवें स्थान पर रहे क्योंकि उनका मुकाबला कई बेहतरीन और प्रसिद्ध एथलीटों से था। गुलवीर ने जो रिकॉर्ड तोड़ा वह उनका अपना था.
गुलवीर सिंह का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड!
Athletics, Gyulai Istvan Hungarian Athletics Grand Prix: Gulveer Singh obliterates his own NR in the men's 3000m at the WACT🥇level meet in Budapest with a timing of 7:34.49 mins.. Placed 5th in a very strong field Incredible performance from Gulveer yet again..
👏🇮🇳💪 pic.twitter.com/LT0vvWXVFS
— Vishank Razdan (@VishankRazdan) August 12, 2025
