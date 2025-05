Asian Athletics Championships 2025: मंगलवार को बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की हैं. भारत ने इस साल एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 58 सदस्यीय दल भेजा है, जिसका लक्ष्य पिछले संस्करण में जीते गए 27 पदकों को और बढ़ाना है. इस बीच बुधवार को भारत की बेटियों ने मेडल अपने नाम किया हैं. दो खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाते हुए देश को सिल्वर मेडल दिलाया. रूपल चौधरी ने 400 मीटर जबकि पूजा 1500 मीटर में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता हैं. पूजा ने महिलाओं की 1500 मीटर स्पर्धा में चार मिनट 10.83 सेकेंड के समय के साथ भारत को दूसरा सिल्वर मेडल दिलाया. वहीं, रूपल ने महिलाओं के 400 मीटर फाइनल में 52.68 सेकेंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया.

