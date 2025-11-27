WPL 2026 Mega Auction Live Updates: महिला वर्ल्ड कप 2025 जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट की लोकप्रियता आसमान पर है. महिला प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन आज यानी 27 नवंबर को बेंगलुरू में हो रहा हैं. इस बार मेगा ऑक्शन में 277 खिलाड़ी उतर रही हैं. जिनमें 194 भारतीय और 83 विदेशी शामिल हैं. हालांकि इनमें से सिर्फ 73 खिलाड़ी ही अलग-अलग टीमों में जगह बना पाएंगे. ऐसे में आज का ऑक्शन रोमांचक होने वाला है. दिल्ली में जारी इस मेगा ऑक्शन पर न सिर्फ टीमों की रणनीति टिकी है, बल्कि करोड़ों फैन्स की निगाहें भी इसी पर जमी हैं. इस बीच मीनू मणि को दिल्ली कैपिटल्स ने 40 लाख, राजेश्वरी गायकवाड़ को गुजरात जायंट्स ने 40 लक्ष, दयालन हेमलता को आरसीबी ने 30 लाख और आयुषी सोनी को गुजरात जायंट्स ने 30 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया. इसके साथ ही महिला प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन समाप्त हो गया हैं.

Rajeshwari Gayakwad is SOLD to @Giant_Cricket for INR 40 Lakh! — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025

The last player of the evening is Ayushi Soni! She goes to the @Giant_Cricket for INR 30 Lakh! 🧡#TATAWPL | #TATAWPLAuction — Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025

