Chloe Tryon Announced Engagement With Michelle Nativel: दक्षिण अफ्रीका टीम की हरफनमौला खिलाड़ी क्लो ट्रायोन ने एक वायरल पोस्ट में प्रसिद्ध वीडियोग्राफर और निर्देशक मिशेल नेटिवल के साथ अपनी सगाई की घोषणा की है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई है. क्लो ट्रायोन ने उस पोस्ट में अंगूठी के इमोजी के साथ 'ए लाइफटाइम ऑफ अस' की टैग लाइन दी. ट्रायोन सभी प्रारूपों में दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा है. दाएं हाथ की बल्लेबाज ने महिला वनडे की 102 पारियों में 27 से कम की औसत और 100.30 की स्ट्राइक रेट से 2292 रन बनाए हैं, जिसमें 14 अर्धशतकों की मदद से 92 रन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है. अपने बल्लेबाजी योगदान के अलावा, धीमे बाएं हाथ के स्पिनर ने 92 पारियों में 40 से कम की औसत और 4.42 की इकॉनमी रेट से 62 विकेट लिए हैं.
Proteas all-rounder Chloe Tryon has announced her engagement to Michelle Nativel! 🇿🇦❤️💍#SouthAfrica #Cricket #Sportskeeda pic.twitter.com/gEkcbaV5Ix
— Sportskeeda (@Sportskeeda) November 29, 2025
