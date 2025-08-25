Commonwealth Weightlifting Championships 2025: पेरिस ओलंपिक्स(Paris Olympics) 2024 के बाद मीराबाई चानू( Mirabai Chanu) एक साल से अधिक समय तक चोट के कारण सक्रिय नहीं रह पाईं. पेरिस में वह पदक जीतने में असफल रहीं और इसके बाद कई चोटों से उबर रही थीं. 31 वर्षीय मीराबाई चानू ने 49 किग्रा से 48 किग्रा श्रेणी में कदम रखा और अपने कमबैक पर गोल्ड मेडल जीतकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया. उन्होंने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में स्नैच में 84 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 109 किग्रा उठाकर कुल 193 किग्रा का भार उठाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड मेडल

🔥🔥 MIRABAI CHANU WINS GOLD ON HER RETURN 🇮🇳 Olympics🥈medalist Mirabai wins an expected Gold🥇in 48 KG at Commonwealth Weightlifting C'ships 2025 🏋‍♀ In action for the 1st time after Paris' podium miss, lifted 84 S + 109 CJ = 193 Total to win🥇in 48kg in which she has… pic.twitter.com/ekBtGS8s4R — SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) August 25, 2025

