Commonwealth Weightlifting Championships 2025: पेरिस ओलंपिक्स(Paris Olympics) 2024 के बाद मीराबाई चानू( Mirabai Chanu) एक साल से अधिक समय तक चोट के कारण सक्रिय नहीं रह पाईं. पेरिस में वह पदक जीतने में असफल रहीं और इसके बाद कई चोटों से उबर रही थीं. 31 वर्षीय मीराबाई चानू ने 49 किग्रा से 48 किग्रा श्रेणी में कदम रखा और अपने कमबैक पर गोल्ड मेडल जीतकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया. उन्होंने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में स्नैच में 84 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 109 किग्रा उठाकर कुल 193 किग्रा का भार उठाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड मेडल

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)