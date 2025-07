Divyanshi Bhowmick Wins U15 Asian Youth Table Tennis Championship 2025: दिव्यांशी भौमिक ने इतिहास रच दिया है क्योंकि वह 21 वर्षों में भारत के लिए सभी आयु समूहों में पहली एशियाई चैंपियन बन गई हैं. उन्होंने लड़कियों के एकल फाइनल में चीनी विपक्षी झू किहुई को 13-11,11-8,8-11,12-10,9-11,11-8 के अंतर से हराकर अंडर-15 एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप जीती. इससे पहले, उन्होंने लगातार दो चीनी खिलाड़ियों को हराकर 1989 के बाद एशियाई कैडेट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एकल खिलाड़ी बनीं. तीसरी को हराने के बाद, उन्होंने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की.

दिव्यांशी भौमिक ने Zhu Qihui को हराकर रचा इतिहास

DIVYANSHI BHOWMICK IS ASIAN U15 CHAMPION 🏓

Divyanshi stuns defending 🥉 Zhu Qihui🇨🇳 in the GS U15 final becoming the first Asian Champ from 🇮🇳 (all age groups) in 21 years & only the 5th 🇮🇳 ever!

Divyanshi beat 3x🇨🇳 & 🇯🇵 in her incredible title run. Onwards and Upwards 👏👏 pic.twitter.com/apZacpILW3

