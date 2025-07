Fauja Singh Dies: एक दुखद घटना में, सबसे उम्रदराज़ मैराथन धावक और दिग्गज फ़ौजा सिंह का 114 वर्ष की आयु में एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में निधन हो गया. सड़क पार करते समय, उनके गाँव बियास में एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. लंदन 2012 ओलंपिक के मशालवाहक, फ़ौजा सिंह ने 101 वर्ष की आयु में हांगकांग में अपनी आखिरी लंबी दूरी की प्रतिस्पर्धी दौड़ पूरी करने के बाद संन्यास ले लिया, जहाँ उन्होंने 10 किमी की दौड़ 1 घंटा 32 मिनट और 28 सेकंड में पूरी की थी.

My Turbaned Tornado is no more. It is with great sadness that I share the passing of my most revered S. Fauja Singh. He was struck by an unidentified vehicle around 3:30 PM today in his village, Bias, while crossing the road. Rest in peace, my dear Fauja . pic.twitter.com/LMFh7TNE8B

— Khushwant Singh (@Singhkhushwant) July 14, 2025