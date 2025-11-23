WNC Navy Half Marathon 2025: मुंबई में रविवार को पश्चिमी नौसैनिक कमान (WNC) द्वारा नेवी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. इस खास मौके पर राहुल नार्वेकर ने कहा कि वेस्टर्न नेवल कमांड द्वारा आयोजित यह हाफ मैराथन बेहद उत्साहजनक रहा और ऐसे आयोजन समाज में ‘फिट इंडिया’ का मजबूत संदेश देते हैं.

इवेंट के दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने WNC नेवी हाफ मैराथन 2025 की 5 किलोमीटर रन को फ्लैग ऑफ किया. कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे जोश के साथ दौड़ में भाग लिया.

मुंबई में WNC नेवी हाफ मैराथन का आयोजन

