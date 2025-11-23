WNC Navy Half Marathon 2025: मुंबई में रविवार को पश्चिमी नौसैनिक कमान (WNC) द्वारा नेवी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. इस खास मौके पर राहुल नार्वेकर ने कहा कि वेस्टर्न नेवल कमांड द्वारा आयोजित यह हाफ मैराथन बेहद उत्साहजनक रहा और ऐसे आयोजन समाज में ‘फिट इंडिया’ का मजबूत संदेश देते हैं.

इवेंट के दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने WNC नेवी हाफ मैराथन 2025 की 5 किलोमीटर रन को फ्लैग ऑफ किया. कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे जोश के साथ दौड़ में भाग लिया.

मुंबई में WNC नेवी हाफ मैराथन का आयोजन

#WATCH | Mumbai | Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar says, "Western Navy Command has organized Half Marathon and all the participants took part enthusiastically and such events give out the message of Fit India in the society..." https://t.co/KnoStxFn73 pic.twitter.com/zc8iMFmrxl — ANI (@ANI) November 23, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)