Jaya Bachchan Angry Video: जया बच्चन ने फैन को मारा 'धक्का', फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियों ने बताया निंदनीय

Photo- ANI

मुंबई, 13 अगस्त : अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन एक बार फिर चर्चा में हैं. जया बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक शख्स को धक्का देती दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो पर आम आदमी के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सितारों की भी प्रतिक्रिया सामने आई. कंगना रनौत ने इसे शर्मनाक कहा, तो फिल्म निर्माता-निर्देशक अशोक पंडित ने जया के इस कृत्य को निंदनीय बताया.

इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन पर पोस्ट कर फिल्म निर्माता और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन (आईएफटीडीए) के अध्यक्ष अशोक पंडित ने कैप्शन में लिखा, "जया बच्चन ने एक आम आदमी को सिर्फ इसलिए धक्का दिया क्योंकि वह सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था. यह अत्यंत निंदनीय कृत्य है और उन लोगों के प्रति अपमान है जिन्होंने उन्हें अपनी सेवा के लिए चुना है." उन्होंने आगे लिखा, "एक लोक सेवक 24 घंटे नाराज और चिड़चिड़ा नहीं रह सकता. ऐसी क्षमता वाली कलाकार से विनम्रता और करुणा की अपेक्षा की जाती है, जिसे उसके प्रशंसकों का प्यार मिला है और जो उसे यह कद और स्थान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं."

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जया बच्चन एक आम शख्स को धक्का देती हुई नजर आ रही हैं. बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, जिस पर जया बच्चन ने नाराजगी जताई और उसे धक्का दे दिया. इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर जया की खूब आलोचना हुई. कई यूजर्स ने जया बच्चन के इस व्यवहार की आलोचना की है. सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ चर्चित चेहरे भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

इस मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने जया बच्चन के व्यवहार को 'शर्मनाक' बताया है और कहा है कि ऐसे व्यवहार से नेताओं की छवि पर असर पड़ता है. कंगना ने जया बच्चन के वायरल वीडियो को शेयर करते हुए उन्हें 'सबसे बिगड़ैल' और प्रिविलेज महिला बताया और कहा कि लोग उनके नखरे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वह अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं. ऐसा अपमान शर्मनाक बात है.