VIDEO: 'ये क्या कर रहे हैं आप, वाट इज दिस?': Jaya Bachchan को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्यों आया गुस्सा?
Photo- ANI

Bachchan Got Angry at Constitution Club: समाजवादी पार्टी की सांसद और बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन एक बार फिर अपने गुस्से को लेकर सुर्खियों में हैं. आज (12 अगस्त 2025) दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे एक शख्स को धक्का देती दिख रही हैं. वीडियो में साफ नजर आता है कि जैसे ही वह शख्स जया बच्चन के पास आता है, वह तुरंत उसे पीछे हटाते हुए कहती हैं, "क्या कर रहे हैं आप? ये क्या है?" यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है और एक बार फिर उनके गुस्से की चर्चा शुरू हो गई है.

बताया जा रहा है कि यह घटना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुई, जहां जया बच्चन पहुंची थीं. वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बिना अनुमति उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, जिससे वह नाराज हो गईं.

बिना इजाजत सेल्फी लेने पर भड़कीं जया बच्चन?

जया बच्चन का 'गुस्सा' पहले भी हो चुका है वायरल

हाल ही में जया बच्चन चर्चा में तब भी आई थीं, जब उन्होंने "ऑपरेशन सिंदूर" के नाम पर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले ने कई महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया, तो इस ऑपरेशन का नाम ऐसा क्यों रखा गया. इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में खूब बहस छिड़ गई थी.

सदन में भी जया बच्चन सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों के व्यवधान से नाराज हुई थीं. उन्होंने कहा था, "जब आप बोलते हैं, मैं बीच में नहीं बोलती. जब कोई महिला बोल रही होती है, मैं कभी नहीं टोकती. तो कृपया अपनी जुबान संभालें."

नया वीडियो बना सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा

अब जया बच्चन का यह नया वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है. कुछ लोग उनकी नाराजगी को जायज़ ठहरा रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि पब्लिक फिगर को ऐसे हालात में थोड़े धैर्य से पेश आना चाहिए.