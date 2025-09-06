VIDEO: 'इंतजार अखिलेश यादव का था...': सपा सांसद Rajeev Rai को गृह मंत्री Amit Shah ने दी जन्मदिन की बधाई, वायरल हुआ VIDEO

Photo- @Chhora_Up_Wala & @ANI/X

Rajiv Rai Birthday: घोसी (Ghosi) से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय के जन्मदिन पर गृह मंत्री अमित शाह (HM Amit Shah) ने उन्हें फोन करके बधाई दी. बातचीत के दौरान जब अमित शाह ने उनकी उम्र पूछी, तो राजीव राय ने मजाक में कहा कि आधिकारिक तौर पर उनकी उम्र 56 साल हो गई है, लेकिन असल में वह खुद को 53 साल का मानते हैं. इस पर दोनों के बीच हल्की-फुल्की बातचीत हुई. राजीव राय ने शुभकामनाओं के लिए गृह मंत्री का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह जल्द ही दिल्ली आकर उनसे मिलेंगे. इस फोन के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

सपा सांसद राजीव राय को गृह मंत्री अमित शाह ने बर्थडे विश किया

घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय के जन्मदिन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन कर बधाई दी। फोन कॉल के दौरान अमित शाह ने उनसे उनकी उम्र पूछी, जिस पर राजीव राय ने जवाब दिया कि वह ऑफिशियली 56 साल के हो गए हैं, लेकिन वैसे 53 साल के हैं। राजीव राय ने इसके लिए अमित… pic.twitter.com/gQDPI1xSgM — India TV (@indiatvnews) September 6, 2025

नेटिजन्स की प्रतिक्रिया

एक यूजर ने लिखा, ''राजनीति से इतर नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंध कितने सहज और दोस्ताना होते हैं देख लो.'' दूसरे ने तंज कसते हुए कहा, ''सपा सांसद राजीव राय अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के फोन का इंतजार करते रहे. इस बीच अमित शाह ने फोन पर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर समां बांध दिया. कहीं मोटा भाई समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के आंगन में सुरंग तो नहीं खोद रहे हैं?''

वहीं एक अन्य यूजर ने इस बातचीत को लेकर सवाल भी उठाए. उन्होंने कहा, ''सांसद घोसी राजीव राय जन्मदिन बधाई का वीडियो बनवाकर क्या साबित करना चाहते है?