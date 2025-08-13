Basanti Chatterjee Dies: नहीं रहीं मशहूर बंगाली अभिनेत्री बासंती चटर्जी, 88 साल की उम्र में निधन

बासंती चटर्जी का कैंसर के कारण निधन हो गया (Photo : X)

Veteran Bengali Actress Basanti Chatterjee Dies: बंगाली सिनेमा की जानी-मानी और दिग्गज एक्ट्रेस बासंती चटर्जी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने 12 अगस्त को कोलकाता में अपने घर पर आखिरी सांस ली.

बासंती चटर्जी लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रही थीं. वेस्ट बंगाल मोशन पिक्चर आर्टिस्ट्स फोरम के एक प्रवक्ता ने बताया कि वो कई महीनों तक अस्पताल के ICCU में भी भर्ती रहीं. बाद में डॉक्टरों ने सलाह दी कि इस अवस्था में उन्हें घर पर नर्सों की देखरेख में रखा जाए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी.

अपने पांच दशक यानी 50 साल से भी लंबे करियर में, बासंती चटर्जी ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया. उनकी कुछ यादगार और सफल फिल्मों में 'ठागिनी', 'मंजरी ओपेरा' और 'आलो' शामिल हैं, जिन्हें दर्शकों और आलोचकों दोनों ने बहुत पसंद किया.

बड़े पर्दे के अलावा, वो छोटे पर्दे पर भी एक लोकप्रिय चेहरा थीं. उन्होंने 'भूतू', 'बोरॉन' और 'दुर्गा दुर्गेश्वरी' जैसे कई मशहूर टीवी सीरियल्स में भी अभिनय किया.

उन्हें आखिरी बार टीवी सीरियल 'गीता एलएलबी' में देखा गया था. दुख की बात है कि इसी सीरियल की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी. अपने शुरुआती दिनों में बासंती चटर्जी नाटकों और थिएटर में भी काफी सक्रिय थीं.

उनके निधन पर शोक जताते हुए एक्टर भास्वर चटर्जी ने कहा, "वो पिछले कुछ समय से काफी शारीरिक तकलीफ में थीं." उन्होंने यह भी कहा कि खराब सेहत और बढ़ती उम्र के बावजूद, उनकी कला और अभिनय का कोई मुकाबला नहीं था, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता.