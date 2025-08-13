Delhi Metro Independence Day 2025: दिल्ली में 15 अगस्त को तड़के 4 बजे से दौड़ेगी मेट्रो, लाल किला जाने वालों के लिए बड़ी खबर

(Photo : X)

Delhi Metro Independence Day 2025: अगर आप 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का जश्न देखने के लिए लाल किला जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली मेट्रो ने ऐलान किया है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी.

क्या है मेट्रो का खास टाइम-टेबल?

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों और आम लोगों को लाल किला पहुंचने में कोई परेशानी न हो.

सुबह 4 बजे से 6 बजे तक: सभी लाइनों पर ट्रेनें हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी.

सभी लाइनों पर ट्रेनें हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी. सुबह 6 बजे के बाद: मेट्रो अपने सामान्य टाइम-टेबल के अनुसार पूरे दिन चलेगी.

जिनके पास इनविटेशन कार्ड है, उनके लिए खास सुविधा

DMRC ने यह भी बताया कि जिन लोगों के पास रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया निमंत्रण पत्र (Invitation Card) होगा, उन्हें आने-जाने के लिए एक विशेष QR टिकट दिया जाएगा. इस यात्रा का खर्च रक्षा मंत्रालय उठाएगा, यानी इन मेहमानों के लिए सफर पूरी तरह से मुफ्त होगा.

METRO SERVICES TO COMMENCE AT 04:00 AM ON INDEPENDENCE DAY To facilitate the special guests, invitees and general public to attend the Independence Day ceremony on Friday, 15th August 2025, the Delhi Metro will commence its services at 04:00 AM on all its Lines from all terminal… pic.twitter.com/ykQ5FYqFmo — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 13, 2025

कौन से मेट्रो स्टेशन हैं सबसे करीब?

अगर आप समारोह के लिए जा रहे हैं, तो लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन कार्यक्रम स्थल के सबसे नजदीक हैं.

लाल किले पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल

बुधवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई. इस दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम थे. रिहर्सल के कारण, दिल्ली पुलिस ने सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास के कई मुख्य रास्तों, जैसे चांदनी चौक रोड और नेताजी सुभाष मार्ग पर ट्रैफिक को बंद कर दिया था या दूसरे रास्तों पर मोड़ दिया था.