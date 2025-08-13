हांगकांग के Theme Park में हादसा! राइड फेल होने से 17 लोग हवा में उल्टे लटके, देखें लोगों की चीख-पुकार का वीडियो
हवा में बंद हुई राइड (Photo: x|@Mrgunsngear)

चीन के हांगकांग स्थित ओशन पार्क में रविवार शाम एक रोमांचक राइड उस वक्त दहशत में बदल गई जब तकनीकी खराबी के चलते 'ट्विस्टर राइड' में 17 लोग हवा में उल्टे फंस गए. यह हादसा शाम करीब 6 बजे हुआ, जब राइड अचानक रुक गई और सवार हवा में ही लटक गए. राइड में फंसे सभी 17 लोगों को करीब दो घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं आई और न ही किसी को चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दमकल विभाग शाम 7:38 बजे मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. पहले सवार को सफलतापूर्वक बाहर निकालने के बाद रात 8:07 बजे तक सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया. फंसे हुए लोगों में 9 पुरुष और 8 महिलाएं थीं, जो थीम पार्क घूमने आई थीं. यह भी पढ़ें: Shocking Video: हवा में अटके झूले में काफी देर तक उल्टे लटके रहे लोग, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल

इस भयावह घटना के दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग हवा में उल्टे लटके हुए हैं और नीचे रेस्क्यू टीमें सक्रिय हैं. ‘ट्विस्टर राइड’ को उसकी हाई-स्पीड घुमावदार हरकतों के लिए जाना जाता है, जिसमें सवार हवा में गोल-गोल घूमते हैं. फिलहाल पार्क प्रशासन ने राइड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और जांच जारी है.

ट्विस्टर राइड में हवा में उल्टे फंसे लोग

ट्विस्टर राइड अचानक बंद

ओशन पार्क ने घटना को लेकर बयान जारी करते हुए बताया कि शाम 6:20 बजे राइड में सिग्नल प्रणाली में खराबी का पता चलने पर सुरक्षा प्रणाली अपने आप सक्रिय हो गई, जिसके चलते राइड को तत्काल निलंबित करना पड़ा. पार्क प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी राइड्स का प्रतिदिन निरीक्षण किया जाता है. जब उनसे पूछा गया कि अंतिम बार राइड्स की जांच कब की गई थी, तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक राइड की विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार नियमित रखरखाव और परीक्षण किए जाते हैं.

इस बीच, पंजीकृत इंजीनियर और हांगकांग के सांसद चान सिउ-हंग ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि "पार्क में मनोरंजन राइड्स की लगातार हो रही तकनीकी विफलताएं यह संकेत देती हैं कि सुरक्षा मानकों की गहराई से समीक्षा और जांच की आवश्यकता है. इससे न केवल आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, बल्कि उनका विश्वास भी फिर से बहाल किया जा सकता है."