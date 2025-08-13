BMC Election 2025: बीएमसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के ऐलान ने बढ़ाई एनवीए की टेंशन, एनसीपी-शरद गुट बोला- हमारे साथ आएं

Abu Asim Azmi (img: tw)

नागपुर, 13 अगस्त : समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने मुंबई महानगर पालिका चुनाव में सपा के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है. एनसीपी-शरद गुट के नेताओं का कहना है कि यह घोषणा सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है. बीएमसी चुनावों को लेकर चर्चा होगी, तब निर्णय लिया जाएगा.

एनसीपी-शरद पवार गुट की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के दल जब एक साथ बैठेंगे, तभी इस विषय पर बात होगी. हालांकि एनसीपी-शरद गुट ने समाजवादी पार्टी को महा विकास आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया है. शशिकांत शिंदे ने कहा, "अगर वह (सपा) महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तरफ से लड़ते हैं तो उनका स्वागत है." यह भी पढ़ें : MHADA Konkan Lottery 2025: म्हाडा कोकण बोर्ड की 5,285 घरों की लॉटरी के लिए आवेदन की डेट बढ़ी, अब 28 अगस्त तक कर सकते हैं एप्लीकेशन

अबू आजमी की घोषणा पर एनसीपी-शरद गुट के नेता रोहित पवार ने कहा, "सब जगह सब नेता यही बोलेंगे कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन चुनाव को लेकर बाद में चर्चा की जाएगी और फिर फैसला होगा." पवार ने कहा, "चुनाव नजदीक आने पर क्या तय होगा, यह महत्वपूर्ण है. फिलहाल, नेताओं के बयान सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाले हैं."

समाजवादी पार्टी 'इंडिया' ब्लॉक का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना-यूबीटी और शरद पवार भी शामिल हैं. इसके बावजूद, सपा ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया. समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने घोषणा की कि सपा अकेले 150 सीटों पर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लड़ेगी. दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अबू आजमी ने दो टूक शब्दों में कहा कि सपा बीएमसी चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर बिल्कुल भी नहीं लड़ेगी. इससे पहले, 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी ने अकेले लड़ा था, जिसमें 9 सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी.