MHADA Konkan Lottery 2025: म्हाडा कोकण बोर्ड की 5,285 घरों की लॉटरी के लिए आवेदन की डेट बढ़ी, अब 28 अगस्त तक कर सकते हैं एप्लीकेशन

MHADA Konkan Lottery 2025 Deadline Extended: मुंबई से बाहर म्हाडा का घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी! हैं. म्हाडा (MHADA) कोकण मंडल ने 5,285 घरों और सिंधुदुर्ग जिले के ओरोस, कुलगांव-बदलापुर में लगभग 77 भूखंडों की बिक्री के लिए चल रही लॉटरी की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ा दी है. अब इच्छुक आवेदक 28 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 29 अगस्त 2025 तक डीपाजित राशि (EMD) जमा कर सकते हैं.

आवेदन की डेट बढ़ने के बाद इच्छुक उम्मीदवार के म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट https://housing.mhada.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की डेट बढ़ा कर म्हाडा कोकण बोर्ड ने द इच्छुक उम्मीदवारों को लॉटरी में शामिल होने को लेकर एक और आखिरी मौका दिया हैं. MHADA Konkan Lottery 2025: म्हाडा कोकण बोर्ड की 5,285 घरों के लिए लकी ड्रा कब होंगे घोषित? बचे हैं सिर्फ इतने दिन; housing.mhada.gov.in पर जल्द करें आवेदन!

कहां बने हैं ये घर

इस लॉटरी में ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, टिटवाला और नवी मुंबई जैसे क्षेत्रों के घरों को शामिल किया गया है. जिन घरों की कीमतें 9.50 लाख रुपये से लेकर 85 लाख रुपये तक हैं, जिससे विभिन्न आय वर्ग के लोगों को लाभ मिल सकेगा.

लॉटरी 18 सितंबर सुबह 10 बजे घोषित होगी

म्हाडा कोकण बोर्ड द्वारा यह लॉटरी 18 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे, डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह, ठाणे में निकाली जाएगी. लॉटरी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी और इसे ऑनलाइन भी लाइव देखा जा सकेगा.

अब तक कितने आवेदन मिले?

म्हाडा के अनुसार, 12 अगस्त 2025 तक कुल 67,539 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 40,998 लोगों ने डीपाजितराशि भी जमा की है. तारीख बढ़ने के बाद यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है.

14 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी

इस लॉटरी के लिए 14 जुलाई 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी. पहले अंतिम तिथि 13 अगस्त 2025 यानी आज थी, लेकिन अब इसे 28 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया गया है. इसके बाद 29 अगस्त तक EMD जमा किया जा सकता है.

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक आवेदक housing.mhada.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

डोमिसाइल सर्टिफिकेट (महाराष्ट्र निवासी प्रमाण पत्र)

निवास प्रमाण (बिजली बिल, आधार कार्ड, वोटर ID आदि)

आय प्रमाण पत्र

आधार कार्ड और पैन कार्ड

बैंक खाता विवरण

पासपोर्ट साइज फोटो

लॉटरी में भाग लेने का आखिरी मौका

अगर आप भी म्हाडा का घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह एक बेहतरीन मौका है. आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने से अब और ज्यादा लोग लॉटरी में शामिल हो सकेंगे. अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.