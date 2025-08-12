Why Cameron Green Was Adjudged Out: नगाबा पीटर ने जश्न मनाते हुए छोड़ी गेंद, फिर भी अंपायर ने कैमरून ग्रीन को क्यों दिया आउट? जानिए क्या कहता है नियम

Why Cameron Green Was Adjudged Out: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मैच में मारारा क्रिकेट ग्राउंड, डार्विन में एक अनोखा वाक्या देखने को मिला जब दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी एनकाबा पीटर ने एक कैच पकड़ते समय जश्न मनाने में उसे फिसला दिया. इस घटना ने क्रिकेट प्रेमियों को 1999 के क्रिकेट विश्व कप के उस प्रसिद्ध पल की याद दिला दी थी, जब हरशेल गिब्स ने भी कैच पकड़ने के बाद जश्न में गेंद को गिरा दिया था. उस मैच में गिब्स का ऐसा फिसलना ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव वॉ को जिंदा रख गया था जिन्होंने बाद में शतक लगाया था. उस मैच में दक्षिण अफ्रीका हारा था और वही हार सेमीफाइनल में भी वापस आई थी, क्योंकि ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया की जीत से वे फाइनल में पहुंच गए और विश्व कप भी जीत लिया. दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 53 रनों से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी, कॉर्बिन बॉश, क्वेना मफाका ने की घातक गेंदबाजी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

डार्विन के मैच में भी कुछ वैसा ही हुआ. कैमरोन ग्रीन बड़े शॉट लगाने की तैयारी में थे, जब क्विना मफाका ने बदलाव की गेंद फेंकी. ग्रीन ने शॉट खेला लेकिन गेंद सही तरह से नहीं लगी और वह मिड-विकेट की ओर गई. एनकाबा पीटर ने ऊछलकर गेंद को पकड़ लिया और गलती से जश्न मनाते हुए फिसल गए, जो फंंबलिंग के रूप में दिखी. हालांकि, उम्पायरों ने कैमरोन ग्रीन को आउट घोषित किया.

जानिए क्या कहता है नियम

यह फैसला MCC के कानून 32 के तहत लिया गया, जिसके अनुसार कैच तभी मान्य होता है जब उसका पूरा कार्य मैदान की सीमाओं के भीतर हो, गेंद किसी भी ऐसी वस्तु के संपर्क में न आए जो सीमा रेखा के बाहर हो, और फील्डर गेंद के साथ-साथ अपनी हरकतों पर भी पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर ले. इस नियम के मुताबिक, जैसे ही फील्डर ने गेंद और अपने शरीर की मूवमेंट को नियंत्रित कर लिया, कैच पूरा माना जाता है, भले ही उसके बाद गेंद हाथ से फिसल जाए या जश्न मनाते समय गिर जाए.

उंपायरों ने तीसरे अंपायर से जांच करवायी, जिसने पाया कि पीटर ने कैच पकड़ते हुए गेंद पर पूरा नियंत्रण पाया था. जब उन्होंने जश्न मनाते हुए धीरे-धीरे गेंद फिसलाई, तब भी वह कैच पकड़ने की क्रिया के बाद की घटना थी. इसलिए, गेंद फिसलने के बावजूद कैमरोन ग्रीन को आउट ही माना गया. इस तरह का नियम सुनिश्चित करता है कि कैच पकड़ने के बाद हुई गलती कैच की सफलताओं को बाधित न करे और खेल के न्यायसंगत निर्णय लिए जा सकें. इस घटना ने क्रिकेट के नियमों की सूक्ष्मताओं को दर्शाया और दर्शकों को समझाया कि कैच फिसलने के बाद भी खिलाड़ी आउट क्यों हो सकता है.