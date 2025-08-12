AUS vs SA 2nd T20I 2025 Scorecard: दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 53 रनों से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी, कॉर्बिन बॉश, क्वेना मफाका ने की घातक गेंदबाजी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 अगस्त(मंगलवार) को डार्विन (Darwin) के मार्रारा क्रिकेट ग्राउंड(Marrara Cricket Ground) में खेला गया. दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण 53 रनों से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 218 रन बनाए. जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 17.4 ओवर में 165 रन ही बना सकी, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला अपने नाम कर सीरीज़ में 1-1 की बराबरी कर ली. दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 219 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, डेवाल्ड ब्रेविस ने बल्ले से मचाया कोहराम, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका की पारी की सबसे बड़ी खासियत रही युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस की शानदार नाबाद 125 रन की पारी, जो उन्होंने मात्र 56 गेंदों में खेली. इस विस्फोटक पारी में ब्रेविस ने 12 चौके और 8 छक्के जड़े, और अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरी तरह दबोच लिया. उनकी इस पारी ने टीम को उच्च स्कोर तक पहुंचाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्रस्तुत किया.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से बेन ड्वारशुइस ने सबसे किफायती गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवर में मात्र 24 रन देकर 2 विकेट लिए. वहीं क्विना मफाका ने 4 ओवर में 3 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को संभालने का मौका दिया. लेकिन टीम की बल्लेबाजी में केवल टिम डेविड ने 24 गेंदों में 50 रनों की आक्रामक पारी खेली जबकि बाकी बल्लेबाज संतुलित प्रदर्शन नहीं दिखा सके.

इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के ट्रिस्टन स्टब्स ने 22 गेंदों में 31 रन बनाए जबकि कप्तान एडेन मार्कराम ने 13 गेंदों में 18 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम लक्ष्य के सामने पूरी तरह दबाव में दिखी और 165 रन पर ऑल आउट हो गई. इस जीत के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज का अभूतपूर्व मुकाबला अगले मुकाबले के लिए रोचक बना दिया है. डेवाल्ड ब्रेविस को उनकी दमदार पारी के लिए "मैन ऑफ द मैच" चुना गया, जिन्होंने इस सीरीज़ में अपनी काबिलियत साबित करते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है.