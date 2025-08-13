US India Trade Talks: भारत थोड़ा अड़ियल रवैया अपना रहा है, ट्रेड डील पर बोले अमेरिकी वित्त मंत्री

(Photo : X)

नई दिल्ली: अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर चल रही बातचीत पर अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान आया है. अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी (वित्त मंत्री के बराबर) स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि व्यापारिक समझौतों को लेकर भारत का रवैया "थोड़ा अड़ियल" रहा है.

मंगलवार को फॉक्स बिजनेस चैनल पर एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका अक्टूबर के अंत तक सभी देशों के साथ व्यापारिक समझौते और टैरिफ (आयात शुल्क) के मामले सुलझा लेगा. इस पर जवाब देते हुए बेसेंट ने कहा, "यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है".

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन मुझे लगता है कि हम अच्छी स्थिति में हैं. स्विट्जरलैंड के साथ अभी बड़ी ट्रेड डील होनी बाकी है और भारत इस मामले में थोड़ी आनाकानी कर रहा है". उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और वकीलों की टीम इन सभी समझौतों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है.

उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, "जैसा कि मैं लंबे समय से कह रहा हूं, राष्ट्रपति शांति समझौते, व्यापार समझौते और टैक्स समझौते कर रहे हैं".

बातचीत के बीच अमेरिका ने लगाया नया टैरिफ

यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. एक तरफ जहां व्यापार समझौते के लिए बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगा दिया है. इसमें भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर लगाया गया 25% का टैरिफ भी शामिल है. यह नया टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा.

भारत ने दिया कड़ा जवाब

अमेरिका के इस कदम पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को इस तरह निशाना बनाना "अनुचित और बेवजह" है. मंत्रालय ने साफ किया, "किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएगा".

दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप द्वारा नए टैरिफ की घोषणा ठीक उस समय की गई जब प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए छठे दौर की बातचीत के लिए एक अमेरिकी टीम 25 अगस्त को भारत आने वाली है. दोनों देश इस साल अक्टूबर-नवंबर तक समझौते का पहला चरण पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं.