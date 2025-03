Solar Eclipse 2025: दुनिया के कई हिस्से शनिवार, 29 मार्च को एक दुर्लभ खगोलीय घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि 29 मार्च 2025 को साल का पहला सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) लगने जा रहा है, जो कि एक आंशिक सूर्य ग्रहण (Partial Solar Eclipse) है और भारत में यह नजर नहीं आएगा. सूर्य ग्रहण (Surya Grahan) एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे तारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है. शनिवार को चंद्रमा सूर्य को केवल आंशिक रूप से ही ढकेगा, जिसका अर्थ है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सही संरेखण में नहीं होंगे, जिससे यह आंशिक सूर्य ग्रहण बन जाएगा. साल के पहले सूर्य ग्रहण के दिन मीन राशि में सूर्य, बुध, शुक्र,राहु और चंद्रमा का पंचग्रही योग बन रहा है. इसके साथ ही शनिदेव भी अपनी राशि परिवर्तन करते हुए मीन राशि में आ जाएंगे

नासा के अनुसार, चंद्रमा की छाया का केंद्रीय भाग, जहां सूर्य पूरी तरह से अवरुद्ध दिखाई देगा, पृथ्वी से दूर है, इसलिए कोई भी इस बार पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं देख पाएगा. हालांकि, ग्रहण अभी भी उत्तरी गोलार्ध के कई हिस्सों पर छाया डालेगा. साल के पहले सूर्य ग्रहण को दक्षिण अमेरिका, आंशिक उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, उत्तर-पश्चिम अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर जैसी जगहों पर देखा जा सकेगा. हालांकि भारत में लोग इसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं. यह भी पढ़ें: Surya Grahan 2025 in India: बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है 2025 का पहला सूर्य ग्रहण, जानें टाइमिंग और देखने का सही तरीका

लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं साल का पहला सूर्य ग्रहण

