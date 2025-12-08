Shillong Teer Result Today, December 08, 2025: शिलोंग मॉर्निंग तीर, शिलोंग नाइट तीर, खानापारा तीर, जुवाई तीर और जोवाई लाड्रीमबाई के विजयी नंबर और लाइव रिजल्ट चार्ट देखें

Shillong Teer Results (Photo Credit: File Image)

शिलांग के पोलो ग्राउंड पर खेला जाने वाला बहुप्रतीक्षित शिलांग तीर का रिजल्ट आज, 8 दिसंबर 2025 को घोषित होने वाला है. खासी हिल्स आर्चरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन (KHASA) द्वारा आयोजित इस रोमांचक खेल में शिलांग मॉर्निंग तीर, शिलांग नाइट तीर, खानापारा तीर, जुवाई तीर और जोवाई लाडर (Shillong Morning Teer, Shillong Night Teer, Khanapara Teer, Juwai Teer, Jowai Ladrymbai) शामिल हैं. प्रतिभागी दो राउंड के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पहला राउंड सुबह 10:30 बजे शुरू होगा.

रिजल्ट कहां चेक करें?

रिजल्ट आप meghalayateer.com, shillongteerresult.co.com, teerresults.com, and jowainightteer.in. पर चेक कर सकते हैं.

आज के रिजल्ट की जानकारी

रिजल्ट दोनों राउंड के लिए ऑनलाइन घोषित होंगे. वेबसाइट्स पर "08 दिसंबर 2025 के लिए शिलांग टीयर रिजल्ट" चुनें, जहां राउंड 1 और 2 के जीतने वाले नंबर दिखेंगे। आमतौर पर ये शाम 9 बजे के बाद रात 10:30 बजे तक आते हैं.

शिलांग टीयर क्या है?

यह मेगालया का एक लोकप्रिय तीरंदाजी आधारित लॉटरी खेल है. खिलाड़ी दो राउंड में लक्ष्य पर तीर चलाते हैं, और जीतने वाले नंबर लक्ष्य पर लगे तीरों के आखिरी दो अंकों से तय होते हैं. इसमें परंपरा, कौशल और भाग्य का मिक्स है, और जीतने पर नकद पुरस्कार मिलता है.