Shillong Teer Result Today: 16 अक्टूबर के लकी नंबर घोषित, यहां देखें मॉर्निंग, नाइट और खानापारा तीर के विनिंग नंबर्स

Shillong Teer Result Today

Shillong Teer Result, 16 October 2025: मेघालय के पारंपरिक और रोमांचक खेल शिलांग तीर के आज, यानी गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 के नतीजे आ गए हैं. खासी हिल्स आर्चरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन (KHASA) द्वारा आयोजित इस खेल के नतीजों का खिलाड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

आज शिलांग मॉर्निंग तीर, शिलांग नाइट तीर, खानापारा तीर, जुवाई तीर और जोवाई लाद्रिम्बाई के पहले और दूसरे राउंड के विनिंग नंबर्स जारी कर दिए गए हैं. इस खेल में खिलाड़ी 0 से 99 तक के नंबरों पर दांव लगाते हैं और यह अनुमान लगाते हैं कि तीरंदाजों द्वारा चलाए गए कितने तीर निशाने पर लगेंगे.

आप आज के नतीजों की पूरी लिस्ट नीचे देख सकते हैं और लाइव अपडेट्स के लिए teerresults.com जैसी वेबसाइट्स पर भी चेक कर सकते हैं.

आज 16 अक्टूबर 2025 के विनिंग नंबर्स

शिलांग तीर रिजल्ट (Shillong Teer Result)

पहला राउंड - (नंबर जल्द अपडेट होगा)

दूसरा राउंड - (नंबर जल्द अपडेट होगा)

शिलांग मॉर्निंग तीर रिजल्ट (Shillong Morning Teer Result)

पहला राउंड - (नंबर जल्द अपडेट होगा)

दूसरा राउंड - (नंबर जल्द अपडेट होगा)

शिलांग नाइट तीर रिजल्ट (Shillong Night Teer Result)

पहला राउंड - (नंबर जल्द अपडेट होगा)

दूसरा राउंड - (नंबर जल्द अपडेट होगा)

खानापारा तीर रिजल्ट (Khanapara Teer Result)

पहला राउंड - (नंबर जल्द अपडेट होगा)

दूसरा राउंड - (नंबर जल्द अपडेट होगा)

जुवाई तीर रिजल्ट (Juwai Teer Result)

पहला राउंड - (नंबर जल्द अपडेट होगा)

दूसरा राउंड - (नंबर जल्द अपडेट होगा)

जोवाई लाद्रिम्बाई रिजल्ट (Jowai Ladrymbai Result)

पहला राउंड - (नंबर जल्द अपडेट होगा)

दूसरा राउंड - (नंबर जल्द अपडेट होगा)

क्या है शिलांग तीर का खेल?

शिलांग तीर मेघालय का एक पारंपरिक खेल है, जो तीरंदाजी पर आधारित है. यह एक तरह की लॉटरी है, जिसे वहां की सरकार से मान्यता मिली हुई है. इस खेल में 50 तीरंदाज एक टारगेट पर तीर चलाते हैं.

पहला राउंड: इसमें सभी तीरंदाज मिलकर 30 तीर चलाते हैं.

इसमें सभी तीरंदाज मिलकर 30 तीर चलाते हैं. दूसरा राउंड: इसमें 20 तीर चलाए जाते हैं.

खिलाड़ी इस बात पर शर्त लगाते हैं कि टारगेट पर लगने वाले तीरों की कुल संख्या का आखिरी दो अंक क्या होगा. उदाहरण के लिए, अगर 125 तीर निशाने पर लगते हैं, तो विनिंग नंबर '25' होगा. यह खेल सोमवार से शनिवार तक शिलांग के पोलो ग्राउंड में आयोजित किया जाता है.