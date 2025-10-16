Kolkata FF Result Today: आज का कोलकाता फटाफट रिजल्ट घोषित, देखें 16 अक्टूबर 2025 के लकी विनिंग नंबर्स की पूरी लिस्ट

(Photo : X)

नई दिल्ली. कोलकाता के सबसे लोकप्रिय लॉटरी खेलों में से एक, कोलकाता फटाफट (Kolkata Fatafat) के आज यानी 16 अक्टूबर 2025 के नतीजे जारी किए जा रहे हैं. जिन लोगों ने आज के खेल में अपनी किस्मत आजमाई है, वे अपने रिजल्ट्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. यह खेल भाग्य और अनुमान का एक दिलचस्प मिश्रण है, जिसमें हर दिन हजारों लोग हिस्सा लेते हैं.

यह खेल 'बाजी' (राउंड) पर आधारित होता है, और दिन में कुल 8 बाजियां खेली जाती हैं. सोमवार से शनिवार तक 8 बाजियां होती हैं, जबकि रविवार को सिर्फ 4 बाजियां खेली जाती हैं. हर बाजी का रिजल्ट एक तय समय पर घोषित किया जाता है.

आज 16 अक्टूबर 2025 का रिजल्ट कैसे देखें?

कोलकाता फटाफट के नतीजे देखना बहुत आसान है. आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

सबसे पहले कोलकाता फटाफट की आधिकारिक वेबसाइट kolkataff.com या अन्य विश्वसनीय रिजल्ट वेबसाइट पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर आपको आज की तारीख यानी '16 October 2025' के रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा. यहां आपको बाजी के अनुसार (पहली बाजी, दूसरी बाजी, आदि) लाइव अपडेट्स दिख जाएंगे. अपने टिकट नंबर का मिलान घोषित हुए लकी नंबर से करें.

क्या है कोलकाता फटाफट का खेल?

यह एक तरह का सट्टा मटका गेम है, जो कोलकाता में काफी प्रसिद्ध है. इसमें खिलाड़ियों को 0 से 9 के बीच के अंकों का सही अनुमान लगाना होता है. सही अनुमान लगाने वाले खिलाड़ी इनाम जीतते हैं. यह खेल पूरी तरह से किस्मत पर आधारित है, लेकिन कुछ लोग पैटर्न और पुराने नतीजों का विश्लेषण करके भी नंबरों का अनुमान लगाते हैं.

आज की बाजी का संभावित समय

आमतौर पर, बाजियों के रिजल्ट आने का समय इस प्रकार होता है (समय में थोड़ा बदलाव संभव है):

पहली बाजी: सुबह 10:28 बजे

सुबह 10:28 बजे दूसरी बाजी: सुबह 11:58 बजे

सुबह 11:58 बजे तीसरी बाजी: दोपहर 01:28 बजे

दोपहर 01:28 बजे चौथी बाजी: दोपहर 02:58 बजे

दोपहर 02:58 बजे पांचवीं बाजी: शाम 04:30 बजे

शाम 04:30 बजे छठी बाजी: शाम 05:28 बजे

शाम 05:28 बजे सातवीं बाजी: शाम 07:28 बजे

शाम 07:28 बजे आठवीं बाजी: रात 09:00 बजे

जरूरी सूचना: कोलकाता फटाफट एक जोखिम भरा खेल है. इसमें वित्तीय नुकसान की संभावना रहती है. इसलिए, इसे पूरी जिम्मेदारी और समझदारी से ही खेलें. यह खेल भारत के कई राज्यों में कानूनी रूप से प्रतिबंधित है. यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और किसी भी तरह से सट्टा या जुए को प्रोत्साहित नहीं करता है.