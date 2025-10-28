Kolkata Fatafat Result Today, October 28, 2025: कोलकाता फटाफट लाइव विनिंग नंबर जारी, जानें कब और कहां देखें 'सट्टा मटका' टाइप लॉटरी गेम का रिजल्ट चार्ट

Kolkata Fatafat (Kolkata FF) Result Today, October 28, 2025: कोलकाता फटाफट लॉटरी या कोलकाता एफएफ के नतीजे आज दिनभर जारी किए जाएगे. पहले राउंड का परिणाम तो जारी भी कर दिया गया है. यह खेल पश्चिम बंगाल, खासकर कोलकाता में बहुत लोकप्रिय है. इसे सट्टा मटका (Satta Matka) की तरह खेला जाता है, जहां खिलाड़ी अंक चुनते हैं और दांव लगाते हैं. दिन भर में कई बार नतीजे घोषित किए जाते हैं, जिन्हें "बाजी" कहा जाता है. आज, 28 अक्टूबर, 2025 के कोलकाता फटाफट परिणाम की घोषणा आठ राउंड में की जाएगी. पहला परिणाम सुबह 10:03 बजे और आखिरी परिणाम रात 8:33 बजे जारी किया जाएगा.

अपनी किस्मत आजमाने वाले खिलाड़ी आधिकारिक वेबसाइट kolkataff.com और kolkataff.in पर लाइव नतीजे देख सकते हैं.

डिस्क्लेमर: लेटेस्टली लॉटरी खेलने का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं करता है. सावधान रहें क्यों कि बहुत ज्यादा लॉटरी खेलना लत बन सकता है और इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है.

कोलकाता फटाफट लॉटरी रिजल्ट