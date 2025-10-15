Kolkata Fatafat Result Today: आज का कोलकाता फटाफट रिजल्ट, यहां देखें सभी बाजियों का लेटेस्ट परिणाम

Kolkata FF Result Today, 15 अक्टूबर 2025: कोलकाता फटाफट (Kolkata Fatafat) एक लोकप्रिय लॉटरी खेल है, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में खेला जाता है. यह एक सट्टा मटका गेम का रूप है, जिसमें खिलाड़ी संख्याओं पर दांव लगाते हैं. सही अनुमान लगाने पर उन्हें आकर्षक इनाम मिलते हैं. यह खेल भाग्य और अनुमान पर आधारित है और इसमें भाग लेने वालों की संख्या काफी बड़ी है.

क्या है कोलकाता फटाफट?

कोलकाता फटाफट एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ियों को एक निश्चित संख्या का अनुमान लगाना होता है. यदि उनका अनुमानित नंबर ड्रॉ में निकले परिणाम से मेल खाता है, तो वे विजेता बनते हैं. यह खेल पूरी तरह से संख्याओं के अनुमान पर आधारित है और इसे खेलने के लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती है. अपनी लोकप्रियता के कारण, यह शहर की संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है, हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक प्रकार का जुआ है और इसमें वित्तीय जोखिम शामिल हैं.

कोलकाता फटाफट रिजल्ट: 15 अक्टूबर 2025 (बुधवार)

बाजी (Baji) समय (Time) परिणाम (Result) पहली बाजी सुबह 10:28 बजे 459-8 (घोषित) दूसरी बाजी सुबह 11:58 बजे जल्द आएगा... तीसरी बाजी दोपहर 01:28 बजे जल्द आएगा... चौथी बाजी दोपहर 02:58 बजे जल्द आएगा... पांचवीं बाजी शाम 04:30 बजे जल्द आएगा... छठवीं बाजी शाम 05:28 बजे जल्द आएगा... सातवीं बाजी शाम 07:28 बजे जल्द आएगा... आठवीं बाजी रात 09:00 बजे जल्द आएगा...

कैसे खेला जाता है यह खेल?

इस खेल में "बाजी" नामक कई राउंड होते हैं. खिलाड़ी दिन के अलग-अलग बाजी के लिए अपना दांव लगाते हैं. यह खेल सप्ताह में सातों दिन खेला जाता है. सोमवार से शनिवार तक दिन में कुल आठ बाजियां होती हैं, जबकि रविवार को चार बाजियों का आयोजन किया जाता है. खिलाड़ी अपनी पसंद के नंबर पर दांव लगाते हैं और परिणाम घोषित होने का इंतजार करते हैं.

कोलकाता फटाफट रिजल्ट का समय

इस खेल के परिणाम दिन भर में कई बार घोषित किए जाते हैं. प्रत्येक बाजी का परिणाम एक निर्धारित समय पर आता है. सोमवार से शनिवार तक के परिणामों का अनुमानित समय इस प्रकार है:

कैसे देखें कोलकाता फटाफट रिजल्ट?

कोलकाता फटाफट के परिणाम ऑनलाइन बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं. इसके लिए कई आधिकारिक और थर्ड-पार्टी वेबसाइटें और मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध हैं. खिलाड़ी इन प्लेटफॉर्म पर जाकर लाइव परिणाम देख सकते हैं. परिणाम आमतौर पर "पत्ती" और "सिंगल" के रूप में घोषित किए जाते हैं.

आप Google Play Store पर "Kolkata Fatafat" से संबंधित ऐप्स भी ढूंढ सकते हैं जो परिणामों के साथ-साथ गेम से जुड़े टिप्स और चार्ट भी प्रदान करते हैं.

अस्वीकरण: कोलकाता फटाफट एक लॉटरी और सट्टा मटका का खेल है, जिसमें वित्तीय जोखिम शामिल है. यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है. हम इस तरह के खेलों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं. पाठकों को अपने विवेक से काम लेने और ऐसे खेलों में शामिल होने से पहले सभी जोखिमों पर विचार करने की सलाह दी जाती है.