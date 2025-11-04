Satta Matka: 20 डॉलर के टिकट में ₹8.3 करोड़ जीतने का मौका! US में Montana Millionaire 2025 Lottery की जबरदस्त शुरुआत, पांच खिलाड़ी बनेंगे करोड़पति

Satta Matka | X

Satta Matka: अमेरिका की बहुप्रतीक्षित 'Montana Millionaire 2025 Lottery' आधिकारिक तौर पर शनिवार सुबह शुरू हो गई. इस साल की खास हॉलिडे लॉटरी (Holiday Lottery) में अपनी किस्मत आजमाने के लिए सुबह 5:30 बजे से ही लॉटरी केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है. हर साल की तरह, इस साल भी यह खेल मोंटाना लॉटरी आयोग (Montana Lottery Commission) द्वारा आयोजित किया गया है, लेकिन 2025 का एडिशन अब तक का सबसे बड़ा और रोमांचक बताया जा रहा है.

इस साल, न केवल टिकटों की संख्या बढ़ाई गई है, बल्कि इनाम भी पहले से कहीं ज्यादा हैं. कुल 620,000 टिकट बिक्री के लिए जारी किए गए हैं, जो पिछले साल के 500,000 टिकटों की तुलना में लगभग 25% अधिक है.

$20 में ₹8.3 करोड़ तक जीतने का चांस

प्रत्येक टिकट की कीमत $20 है और हर टिकट के साथ खिलाड़ियों को तुरंत जीतने का मौका भी मिलता है. इंस्टेंट प्राइज में 100 से 500 डॉलर तक के नकद इनाम शामिल हैं. वहीं दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाले Grand Draw में पांच भाग्यशाली खिलाड़ियों को 1-1 मिलियन डॉलर यानी लगभग 8.3 करोड़ रुपये तक का इनाम मिलेगा.

इसके अलावा, 1 दिसंबर को एक Special Early Draw आयोजित किया जाएगा, जिसमें एक खिलाड़ी को $250,000 का अतिरिक्त इनाम मिलेगा. इसका उद्देश्य पूरे महीने खिलाड़ियों का उत्साह बनाए रखना और उत्सव के माहौल को और भी खास बनाना है.

धन के साथ खुशियां बंटोरने का मौका

मोंटाना लॉटरी (Montana Lottery) के अधिकारियों का कहना है कि टिकटों की सुचारू बिक्री सुनिश्चित करने के लिए बेहतर तकनीक और अपडेट प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया है. पिछले साल, सभी टिकट तीन घंटे के भीतर बिक गए थे, इसलिए इस बार भी बड़ी भीड़ आने की उम्मीद है.

स्थानीय दुकानदारों और खुदरा विक्रेताओं ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी टिकटों की बिक्री से अच्छी-खासी कमाई होने की उम्मीद है. इस खेल का क्रेज इतना ज्यादा है कि यह सिर्फ एक लॉटरी नहीं, बल्कि क्रिसमस (Christmas 2025) के मौसम का एक भव्य आयोजन बन गया है.

Disclaimer: लॉटरी में भाग लेना पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत पसंद है, और इसके परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान या लाभ के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं. लॉटरी खेलने से पहले सभी नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें.