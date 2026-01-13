What is Madhur Jodi Chart? जानें समय, महत्व और 2026 में सट्टा मटका से जुड़े कानूनी नियम

Madhur Jodi Chart

सट्टा मटका की दुनिया में 'मधुर जोड़ी चार्ट' (Madhur Jodi Chart) एक ऐसा शब्द है, जो अक्सर उन लोगों के बीच चर्चा में रहता है जो अंक ज्योतिष या किस्मत के खेलों में रुचि रखते हैं. मधुर बाज़ार, जिसमें मॉर्निंग, डे और नाइट जैसे कई सत्र होते हैं, अपने परिणामों को 'जोड़ी' के रूप में घोषित करता है. इन परिणामों के व्यवस्थित रिकॉर्ड को ही 'जोड़ी चार्ट' कहा जाता है. साल 2026 की शुरुआत के साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इन चार्ट्स की मांग बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही कानूनी और वित्तीय जोखिम भी बरकरार हैं.

क्या होता है मधुर जोड़ी चार्ट?

मधुर जोड़ी चार्ट मूल रूप से एक ऐतिहासिक डेटा शीट है. इसमें मधुर बाज़ार के दैनिक परिणामों (ओपन और क्लोज अंकों के मेल से बनी 'जोड़ी') को तारीखवार दर्ज किया जाता है. मटका खेलने वाले लोग अक्सर इन चार्ट्स का उपयोग पिछले पैटर्न को समझने और भविष्य के अंकों का अनुमान लगाने के लिए करते हैं. इसे दो अंकों की संख्या (00 से 99) के रूप में दर्शाया जाता है.

मधुर बाज़ार के विभिन्न सत्र और समय

मधुर मटका मुख्य रूप से तीन समय अंतराल में संचालित होता है. 2026 के प्रचलित समय के अनुसार इनके ड्रा इस प्रकार हैं:

मधुर मॉर्निंग (Madhur Morning): इसका परिणाम सुबह के समय (लगभग 11:30 AM - 12:30 PM) घोषित होता है.

मधुर डे (Madhur Day): यह दोपहर का सत्र है, जिसका परिणाम दोपहर (लगभग 01:15 PM - 02:15 PM) में आता है.

मधुर नाइट (Madhur Night): यह सबसे लोकप्रिय सत्रों में से एक है, जिसका परिणाम रात (लगभग 08:30 PM - 10:30 PM) के दौरान जारी किया जाता है.

कानूनी स्थिति और सुरक्षा चेतावनी

भारत में सट्टा मटका और जुआ 'सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867' (Public Gambling Act, 1867) के तहत अवैध है. अधिकांश राज्यों में इसे खेलना या संचालित करना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माना या कारावास हो सकता है.

वित्तीय जोखिम: इसमें शामिल होने से भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है.

धोखाधड़ी: ऑनलाइन कई ऐसी वेबसाइटें हैं जो 'फिक्स जोड़ी' देने के नाम पर लोगों से पैसे ठगती हैं. ऐसी धोखाधड़ी से बचना अनिवार्य है.

मानसिक स्वास्थ्य: जुए की लत सामाजिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकती है.

'मधुर जोड़ी चार्ट' केवल पिछले परिणामों का एक संग्रह है. एक जिम्मेदार समाचार माध्यम के रूप में, हम पाठकों को सलाह देते हैं कि वे ऐसे खेलों से दूर रहें जो कानून के विरुद्ध हैं और जिनमें वित्तीय जोखिम शामिल है. निवेश के लिए हमेशा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और सुरक्षित विकल्पों (जैसे शेयर बाज़ार या म्यूचुअल फंड) को ही चुनें.