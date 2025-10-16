Kolkata FF Result Live: कोलकाता फटाफट 16 अक्टूबर के परिणाम घोषित, यहां देखें विनिंग नंबर्स

Kolkata Fatafat Result Today, 18 October 2025: कोलकाता फटाफट के नतीजों का इंतजार करने वालों के लिए आज का दिन काफी रोमांचक रहने वाला है. 16 अक्टूबर 2025 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि आज किसकी किस्मत चमकती है.

अगर आपने भी आज अपना दांव लगाया है, तो आइए देखते हैं कि अब तक के नतीजे क्या कहते हैं.

कोलकाता फटाफट रिजल्ट: 16 अक्टूबर 2025( Kolkata FF Result Today)

आज के दिन कुल 8 बाजियां खेली जानी हैं, जिनमें से शुरुआती बाजियों के नतीजे आ चुके हैं.

16 October 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 455 – – – – – – – 4 – – – – – – –

जैसे ही बाकी बाजियों के रिजल्ट आएंगे, यहां पर जानकारी अपडेट कर दी जाएगी. लोग इन नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहता है.

क्या है कोलकाता फटाफट?

यह कोलकाता में बहुत लोकप्रिय एक लॉटरी या सट्टा मटका का खेल है. इसमें लोगों को एक नंबर पर दांव लगाना होता है. अगर उनका लगाया हुआ नंबर निकल जाता है, तो वे पैसे जीतते हैं. यह खेल पूरी तरह से किस्मत और अनुमान पर आधारित है. इसमें दिन में 8 बार अलग-अलग बाजियों के नतीजे घोषित किए जाते हैं.

कृपया ध्यान दें: इस तरह के खेल जोखिम भरे होते हैं और इनकी लत लग सकती है. भारत में कई जगहों पर ऐसे खेल गैर-कानूनी हैं. इसलिए, इसे अपने जोखिम पर ही खेलें और सावधान रहें.