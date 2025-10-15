Shillong Teer Result Today Live: शिलांग तीर रिजल्ट में आज कौन बना विजेता? यहां देखें खानापारा जुवाई तीर के नतीजों का चार्ट

Shillong Teer Result Today, October 15, 2025: मेघालय में आज, यानी बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 को शिलांग के पोलो ग्राउंड में तीरंदाज अपने-अपने निशाने साध रहे हैं और पूरे राज्य में खिलाड़ी बड़ी बेसब्री से शिलांग तीर रिजल्ट (Shillong Teer Result) का इंतजार कर रहे हैं. यह तीरंदाजी पर आधारित एक लोकप्रिय लॉटरी का खेल है, जिसमें शिलांग मॉर्निंग तीर (Shillong Morning Teer), शिलांग नाइट तीर (Shillong Night Teer), खानापारा तीर (Khanapara Teer), जुवाई तीर (Juwai Teer) और जोवाई लाडरिम्बाई (Jowai Ladrymbai) जैसे कई खेल शामिल हैं.
इस खेल का आयोजन खासी हिल्स आर्चरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन (KHASA) द्वारा किया जाता है. इसमें हिस्सा लेने वाले लोग 0 से 99 के बीच के नंबरों पर दांव लगाते हैं. वे यह अनुमान लगाते हैं कि टारगेट पर लगने वाले तीरों के आखिरी दो अंक क्या होंगे. विजेता नंबरों की घोषणा दो राउंड में की जाती है, और जैसे-जैसे नतीजे आते हैं, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता जाता है.
आज, 15 अक्टूबर 2025 के लिए शिलांग तीर रिजल्ट चार्ट (Shillong Teer Result Chart) अब उपलब्ध है, जिसमें सभी खेलों के लिए राउंड 1 और राउंड 2 के विजेता नंबर दिए गए हैं.
आज 15 अक्टूबर 2025 का शिलांग तीर रिजल्ट कहां देखें?
खिलाड़ी पहले राउंड (Round 1) और दूसरे राउंड (Round 2) के नतीजे आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं. तीरंदाजी खत्म होने के कुछ ही देर बाद परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं. आप
meghalayateer.com,
shillongteerresult.co.com और
teerresults.com जैसी वेबसाइट्स पर "Shillong Teer Result for October 15, 2025" के विकल्प पर जाकर नतीजे देख सकते हैं.
आप नीचे दिए गए चार्ट में भी सभी खेलों के नतीजे देख सकते हैं:
शिलांग तीर क्या है? (What is Shillong Teer?)
शिलांग तीर मेघालय का एक पारंपरिक खेल है, जो तीरंदाजी और लॉटरी का एक अनोखा मेल है. इसमें 50 तीरंदाज एक टारगेट पर तीर चलाते हैं. आमतौर पर, पहले राउंड में 30 तीर और दूसरे राउंड में 20 तीर चलाए जाते हैं.
जो लोग इस पर दांव लगाते हैं, उन्हें 00 से 99 के बीच एक नंबर चुनना होता है. उनका दांव इस बात पर होता है कि टारगेट पर लगने वाले कुल तीरों की संख्या के आखिरी दो अंक क्या होंगे. अगर उनका अनुमान सही निकलता है, तो वे विजेता होते हैं.
यह खेल सोमवार से शनिवार तक शिलांग, खानापारा और जोवाई जैसी जगहों पर खेला जाता है. यह खेल मेघालय मनोरंजन और सट्टेबाजी कर (संशोधन) अधिनियम के तहत पूरी तरह से कानूनी है. कौशल, परंपरा और किस्मत के इस मेल ने शिलांग तीर को मेघालय के सबसे लोकप्रिय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण खेलों में से एक बना दिया है.