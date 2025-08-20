शादी- ब्याह और त्योहार के मौसम में मेहंदी को बहुत ही शुभ माना जाता है. अपने बड़े दिन पर दुल्हन अपने हाथों समेत पैरों में मेहंदी रचाती हैं. करवा चौथ, तीज, ईद, रक्षाबंधन और दीवाली पर महिलाएं मेहंदी लगाकर उत्सव मनाती हैं. आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से मेहंदी को शीतल, एंटीबैक्टीरियल और तनाव कम करने वाला माना गया है. भारत में मेहंदी डिजाइन के कई प्रकार होते हैं, जैसे भारतीय पारंपरिक डिज़ाइन में फूल, पत्तियां, मोर, दूल्हा-दुल्हन आदि. इसके अलावा अरबी डिज़ाइन, वेस्टर्न मेहंदी डिजाइन और फ्यूजन मेहंदी डिजाइन भी है. गणेश चतुर्थी का त्यौहार जल्द ही आने को है, ऐसे में अगर आप गणेश उत्सव पर हाथों में मेहंदी रचाना चाहते हैं तो हम ले आये हैं कुछ लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन. यह भी पढ़ें: Mehndi Design Book PDF Free Download: लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन के लिए यहां से डाउनलोड करें फ्री मेहंदी डिजाइन पीडीएफ फाइल

सरल मेहंदी डिजाइन फोटोज

सिंपल मेहंदी डिजाइन

सिंपल मेहंदी डिजाइन

अरेबिक मेहंदी डिजाइन

मंडला मेहंदी डिजाइन

इजी मंडला मेहंदी डिजाइन

सिंपल बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

सिंपल मंडला मेहंदी डिजाइन

सिंपल मंडला मेहंदी डिजाइन

