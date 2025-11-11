Rohit Sharma Dance Video: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा न सिर्फ अपने विस्फोटक बल्लेबाज़ी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी मस्तीभरी और दिल छू लेने वाली अदाओं से भी फैन्स का दिल जीत लेते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में रोहित शर्मा वर्कआउट सत्र के दौरान एक नवविवाहित जोड़े को देखकर उनका दिन खास बना दिया. जैसे ही उन्होंने जोड़े को फोटोशूट करते देखा, उन्होंने स्पीकर पर ‘आज मेरे यार की शादी है’ गाना बजाया और मज़ेदार अंदाज़ में थिरकने लगे. रोहित की इस प्यारी हरकत से माहौल खुशनुमा हो गया और जोड़े ने इसे अपनी ज़िंदगी का ‘वन्स इन अ लाइफटाइम’ पल बताया.

रोहित शर्मा ने लगाए ठुमके

A newly engaged couple was doing their wedding shoot, and when Rohit saw them while working out, he played the song "Aaj Mere Yaar Ki Shaadi Hai" on his speaker and started dancing.😃🫡 The way Couple said "ye to moment ho Gaya" 🥹 bRO made their wedding more special❤️ pic.twitter.com/E8TefTYAv9 — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) November 10, 2025

