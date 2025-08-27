Happy Ganesh Chaturthi 2025 Wishes: गणेश चतुर्थी 2025 (Ganesh Chaturthi), 27 अगस्त यानी आज है और देशभर में इस पर्व की धूम मची हुई है. हर तरफ भक्त गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगा रहे हैं. गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी (Vinayaka Chaturthi) या विनायक चविथि (Vinayaka Chavithi) के नाम से भी जाना जाता है. इस उत्सव को भगवान गणेश के जन्मदिवस पर उनके सम्मान में मनाया जाता है. गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के रूप में मनाया जाता है और यह दस दिनों तक मनाया जाता है. यह त्योहार एकता, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और भक्ति को बढ़ावा देता है, परिवारों और समुदायों को एक साथ लाता है। यह जीवन की यात्रा में ज्ञान और विनम्रता की खोज करने की भी याद दिलाता है. गणेशोत्सव 2025 मनाने के लिए, सोशल मीडिया उपयोगकर्ता विनायक चविथि संदेशों, भगवान गणेश की तस्वीरों, गणपति बप्पा के एचडी वॉलपेपर्स और विघ्नहर्ता की तस्वीरों के साथ गणेश चतुर्थी 2025 की शुभकामनाएं साझा करते हैं. यह भी पढ़ें: Ganesh Chaturthi 2025 Sanskrit Wishes: गणेशोत्सवस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः संस्कृत के इन Shlokas, WhatsApp Messages, GIF Greetings के जरिए दें बधाई
गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं
Good Morning everyone
Ganpati Bappa Moriya #GaneshChaturthi pic.twitter.com/1F8Ky345ve
— Aarya 🕊️ (@Vitamin_Vk18) August 27, 2025
गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई
#GaneshChaturthi2025 #GaneshChaturthi #Ganpati pic.twitter.com/ay4VqgMyWX
— Gaur Gopal Das (@gaurgopald) August 26, 2025
मुंबई के प्रतिष्ठित लालबागचा राजा
VIDEO | Maharashtra: Mumbai's most iconic Ganesh idol, Lalbaugcha Raja, unveiled for the public as Ganesh Chaturthi festival begins. #LalbaugchaRaja2025 #GaneshChaturthi
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/OjWnWQ4uBE
— Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2025
सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश आरती
VIDEO | Mumbai: Devotees gather in large numbers to attend morning aarti at Siddhivinayak Temple as Ganesh Chaturthi festival begins.#GaneshChaturthi #GaneshChaturthi2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/nYHJ7IzvYi
— Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2025
लालबागचा राजा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु
VIDEO | Maharashtra: Devotee gather in large numbers to offer prayers at Mumbai's Lalbaughcha Raja as Ganesh Chaturthi celebrations begin.#GaneshChaturthi #LalbaugchaRaja2025
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/AdGxprGzVk
— Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2025
विनायक चविथि की शुभकामनाएं
Happy #GaneshChaturthi pic.twitter.com/R58jPwRfcf
— Deepak Kumar Vasudevan (Lavanya Deepak) (@lavanyadeepak) August 27, 2025
गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!
Happy Ganesh Chaturthi to all of you.
🙏🌸🙏#GanpatiBappaMorya pic.twitter.com/s42P74ENuv
— Happy Soul (@Sanghi_Nari) August 26, 2025
भगवान गणेश की तस्वीरें
"Happy Ganesh Chaturthi” ❣️ pic.twitter.com/vWuEvq26H6
— MB BHANU (@BHANUPRASADHFM1) August 26, 2025
विघ्नहर्ता गणेश
Happy Ganesh Chaturthi to Everyone.
Seeking the blessings of Lord Ganesha for you and your family.🙌🏻🙏🏻 pic.twitter.com/SkdXG4cfIq
— Namma Karnataka Weather (@namma_vjy) August 27, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)