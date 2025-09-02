Ganesh Chaturthi 2025: भारत में चारों ओर गणेश चतुर्थी की धूम है. हर कोई बाप्पा के रंग में रंगा है. चाहे आम इंसान हो या फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स हर कोई गणेश चतुर्थी धूम धाम से मना रहा है. आलिया भट्ट भी गणेश चतुर्थी का त्योहार एन्जॉय कर रही हैं. आलिया ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन की एक झलक दिखाते हुए कई तस्वीरें अपने इन्स्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किये हैं. अपनी साझा की गई तस्वीरों में से एक में, वह आधा खाया हुआ 'उकाडीचे मोदक' दिखाती नज़र आ रही हैं, जो एक फेमस महाराष्ट्रीयन स्वीट है और गणेश चतुर्थी के दौरान खूब बनाया जाता है. वहीं एक और तस्वीर में आलिया को अपनी सास और बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू कपूर के साथ गणपति दर्शन के दौरान पोज़ देते हुए देखा जा सकता है. अपने अलग- अलग पोस्ट में आलिया को अलग- अलग ड्रेसेस में देखा जा सकता है. in ड्रेसेस में आलिया बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं. उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, “Love, blessings & modaks .. यह भी पढ़ें: Ganesh Chaturthi 2025: GSB बप्पा के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या, गणपति पंडाल से सामने आया वीडियो

आलिया भट्ट का इन्स्टाग्राम पोस्ट देखें

View this post on Instagram A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

