Ganesh Chaturthi 2025: देशभर में चल रहे गणेश चतुर्थी समारोह के बीच, तेलंगाना (Telangana) के हैदराबाद (Hyderabad) से एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहा है. कांग्रेस नेता मेट्टू साई कुमार (Mettu Sai Kumar) ने हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (A. Revanth Reddy) की पदयात्रा शैली से प्रेरित होकर भगवान गणेश (Lord Ganesha) की एक मूर्ति स्थापित की है. कुमार तेलंगाना मछुआरा सहकारी समिति संघ के अध्यक्ष हैं. ‘तेलंगाना राइजिंग’ (Telangana Rising) थीम वाली रेवंत रेड्डी शैली की गणपति मूर्ति (Revanth Reddy-Styled Ganpati Idol) में भगवान गणेश को मुख्यमंत्री से जुड़े परिधानों में दिखाया गया है. गणेश जी की प्रतिमा को सफेद शर्ट, काली पतलून और कंधे पर एक हरे रंग का शॉल के साथ दर्शाया गया है. गणपति की मूर्ति का यह रूप रेवंत रेड्डी की पदयात्रा के दौरान की एक तस्वीर से प्रेरित है. यह भी पढ़ें: Lalbaugcha Raja Ganpati: गणेश चतुर्थी का आज दूसरा दिन, 91 वर्षों से मन्नतें पूरी करने वाले लालबागचा राजा के दर्शन को उमड़ा भक्तों का सैलाब; देखें VIDEO

हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी स्टाइल वाली भगवान गणेश की मूर्ति

View this post on Instagram A post shared by Asian News International (@ani_trending)

