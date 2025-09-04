Ganeshotsav 2025: देशभर में दस दिवसीय गणेशोत्सव (Ganeshotsav) की धूम मची हुई है और हर तरफ गणपति बप्पा मोरया (Ganpati Bappa Morya) के जयकारे सुनाई दे रहे हैं. महाराष्ट्र के साथ-साथ देश के कई हिस्सों में भक्त गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना में जुटे हुए हैं. क्या बच्चे क्या बड़े, हर कोई गणपति बप्पा की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है. देश के अलावा विदेशों में भी बप्पा की जय-जयकार सुनाई दे रही है. जी हां, लंदन (London) से गणेशोत्सव का अद्भुत नजारा सामने आया है, जहां गणपति विसर्जन (Ganesh Visarjan) में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है. लंदन की सड़कों पर गणेश विसर्जन के दौरान भक्तों में गजब का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है. गणेशोत्सव का यह नजारा लोगों के दिलों को जीत रहा है. यह भी पढ़ें: Ganesh Chaturthi 2025: मुंबई में गणेशोत्सव की धूम, करीब 12,000 सार्वजनिक मंडलों और दो लाख से अधिक घरों में विराजेंगे गणपति बप्पा, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम

लंदन की सड़कों पर गणेशोत्सव की धूम

