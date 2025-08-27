Ganesh Chaturthi 2025: मुंबई में गणेशोत्सव की धूम, करीब 12,000 सार्वजनिक मंडलों और दो लाख से अधिक घरों में विराजेंगे गणपति बप्पा, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम

(Photo Credits Pixabay)

Ganesh Chaturthi 2025: मुंबई में गणेशोत्सव की धूम मच चुकी है. शहर की गलियों से लेकर सोसायटीज़ तक, हर ओर "आला रे आला बाप्पा आला" की गूंज सुनाई दे रही है. बुधवार 27 अगस्त से शुरू हो रहे गणेशोत्सव को लेकर बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिति (BSGSS) के अनुसार, इस वर्ष मुंबई में करीब 12,000 सार्वजनिक गणेश मंडल—जिनमें लगभग 3,000 बड़े मंडल शामिल हैं—और दो लाख से अधिक घरों में गणपति बप्पा की स्थापना होगी.

बारिश और भीड़ को देखते हुए विशेष सतर्कता

BSGSS ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर जलभराव, अग्नि सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएं और कानून-व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर विशेष सहयोग की मांग की है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, ऐसे में आयोजकों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है. यह भी पढ़े: Happy Ganesh Chaturthi 2025: राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत नेताओं ने देशवासियों को दी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम: पुलिस, ड्रोन और AI की निगरानी

गणेशोत्सव के दौरान मुंबई पुलिस ने सुरक्षा को लेकर पूरी कमर कस ली है. हर साल की तरह इस बार भी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं:

करीब 1800 पुलिसकर्मियों की तैनाती

ड्रोन कैमरों के ज़रिए प्रमुख स्थानों पर निगरानी

संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल

शहर भर में 11,000 से अधिक CCTV कैमरे सक्रिय

महिला सुरक्षा भी पुलिस की प्राथमिकता में

पुलिस की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी खास इंतज़ाम किए गए हैं. महिला पुलिस दस्ता और विशेष मोबाइल टीम तैनात रहेगी ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ या असुविधा की स्थिति न बने.

लालबागचा राजा की सुरक्षा के लिए विशेष इंतज़ाम

मुंबई का सबसे लोकप्रिय गणपति मंडल "लालबागचा राजा" लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है. यहां सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई.

600 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं

महिला पुलिस, डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ता, ATS, क्राइम ब्रांच जैसे सुरक्षा बल सक्रिय रहेंगे

3 से 4 डीसीपी स्तर के अधिकारी लालबाग क्षेत्र में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे

आधा दर्जन ड्रोन पूरे इलाके की निगरानी करेंगे

यातायात नियंत्रण के लिए 600 ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे

मुंबई पुलिस की शांति और सहयोग की अपील

मुंबई पुलिस ने कहा है कि इस बार का गणेशोत्सव पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जाएगा. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन का पूरा सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें.