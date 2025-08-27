Sonu Sood Celebrates Ganeshotsav: गणेशोत्सव (Ganeshotsav) के मौके पर बॉलीवुड (Bollywood) और टीवी एक्टर्स (TV Actors) के घर भी धूमधाम से बाप्पा का आगमन हुआ है.फिल्मस्टार सोनू सूद (Sonu Sood) के घर भी बाप्पा का आगमन हुआ है. वे खुद बाप्पा को लाने के लिए गए थे. इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर अपने घर बाप्पा को विराजमान किया. इस दौरान सोनू धूमधाम से बाप्पा को लेने पहुंचे. बता दें की सोनू सूद के बंगले में बाप्पा के आगमन के लिए घर को काफी सजाया गया है. हर साल सोनू सूद के घर बाप्पा का आगमन होता है और सभी लोग सच्ची श्रद्धा से इस त्यौहार में और भगवान की आरती में शामिल होते है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @MoneycontrolH नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Ganesh Chaturthi 2025: मुंबई में गणेशोत्सव की धूम, करीब 12,000 सार्वजनिक मंडलों और दो लाख से अधिक घरों में विराजेंगे गणपति बप्पा, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम

धूमधाम से बाप्पा को लेने पहुंचे सोनू सूद

